Российские вузы – не в топе: почему наши университеты стремятся попасть в мировые рейтинги, но у них ничего не выходит?

Дальнейшее трудоустройство выпускников вуза также влияет на позицию образовательного учреждения в рейтинге Фото: Алексей Кунилов

По итогам 2020 года ни один российский вуз – участник проекта 5–100 – не вошёл в первые сотни мировых рейтингов лучших университетов. Об этом недавно сообщила Счётная палата России в отчёте об эффективности реализации мер государственной поддержки ведущих университетов страны. Свидетельствует ли это о падении уровня образования? «Областная газета» попыталась разобраться, стоит ли российским вузам стремиться попасть в топы мировых рейтингов и получится ли это когда-либо сделать.

С 2013-го по 2020 год в России реализовывался проект 5–100, направленный на улучшение качества образования. Главная цель этой программы – обеспечить вхождение не менее пяти российских вузов в первую сотню таких международных институциональных рейтингов университетов, как ARWU, THE и QS. В проекте участвовал 21 вуз, в том числе один из Свердловской области – Уральский федеральный университет (УрФУ). Но за семь лет ни одному учреждению так и не удалось попасть в первую сотню лидеров образования, кроме Московского государственного университета, который и не входил в проект 5–100.

Тем не менее в докладе Счётной палаты отмечено, что восемь российских университетов смогли войти в топ-100 предметных международных рейтингов, где оценивали отдельные образовательные дисциплины. Например, УрФУ входит в 15 предметных рейтингов и в четыре отраслевых. Из них «Нефтегазовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга» числятся в сотне лучших.

При этом на смену проекту 5–100 в 2021 году придёт программа «Приоритет-2030», нацеленная на поддержку высших образовательных организаций для реализации программ в научной, социально-гуманитарной и творческой сферах, повышения мобильности преподавательского состава и привлечения иностранных студентов. Проект предполагает объединение университетов с академическими институтами и предприятиями реального сектора экономики для социально-экономического развития регионов. Но также «Приоритет-2030» нацелен и на международные показатели. Так, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, к 2030 году наше государство должно войти в число «десяти ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования».

Всё ради студентов?

УрФУ уже несколько лет борется за лидерство среди российских вузов, но к 2020 году университет занял только 331-е место в рейтинге глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings. При этом, как рассказали «ОГ» в пресс-службе вуза, в УрФУ не считают этот результат плохим. Скорее, наоборот, рост виден в два раза: за пять лет с позиций 601–650 до 331-го места.

– Участие университета в авторитетных мировых рейтингах открывает возможности для расширения международного сотрудничества, привлечения талантливых зарубежных учёных и студентов, – комментирует «Облгазете» ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Для вуза это также индикатор репутации в академическом сообществе, эффективности работы с реальным сектором экономики. Всё это напрямую связано с потенциалом университета в мировой науке, что в конечном счёте сказывается на социально-экономическом развитии страны и региона.

В мировые рейтинги стараются попасть не только университеты-участники проекта 5–100, но и другие региональные вузы. При этом для профильных учреждений первостепенной задачей становится повышение позиции в предметных рейтингах по своим образовательным программам, так как соревноваться с классическими крупными вузами для них просто не имеет смысла.

Так, для Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) попадание в топы имеет свои преимущества. По словам директора информационно-аналитического центра УрГЮУ Дмитрия Багрецова, смысл рейтинга – объединить в единую систему все образовательные учреждения, чтобы помочь абитуриенту ориентироваться среди них и найти подходящий для себя вуз.

– Цель рейтингов – дать информацию абитуриенту, – объясняет Дмитрий Багрецов. – Не так важно, на каком месте находится университет, важнее, что он там вообще есть. Это значит, что вуз видят, и ему точно удастся привлечь своего студента. Речь идёт не о сравнении с другими университетами, а о приведении всех вузов к единому стандарту: спортзал, общежития, оснащённые аудитории, хорошие преподаватели должны быть везде.

Подобного мнения придерживаются и в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ), который представлен в 17 российских и мировых региональных рейтингах.

– Рейтинги существуют не для университетов, а для абитуриентов, – считает начальник управления наукометрии, научно-исследовательской работы и рейтингов УрГЭУ Виктор Благинин. – Например, рейтинг QS построен как большой каталог, в котором можно ранжировать вузы по сфере, географическому положению и так далее. Посещаемость этого сайта – два миллиона человек в месяц. Естественно, это не только престиж, но и хорошая реклама.

Как показывает практика, участие в мировых рейтингах зачастую касается именно иностранных граждан, которые выбирают получать высшее образование за рубежом. Однако и среди российских абитуриентов с каждым годом растёт интерес к рейтингам вузов. Правда, процент всё равно небольшой: например, по данным исследования УрГЭУ, только шесть процентов их российских студентов смотрели позицию вуза в рейтингах при поступлении.

Престиж – в выпускниках

Однако не для каждого вуза участие в рейтингах входит в приоритет. Практически все российские образовательные учреждения в сфере искусства с трудом попадают даже в мировые предметные топы. Так, в 2020 году только Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова вошли в топ предметного рейтинга QS. А вот отечественные театральные вузы не попали в рейтинги, хотя русская театральная школа давно признана во всём мире одной из лучших.

– В рейтинговании я ничего плохого не вижу, – отмечает бывший ректор Екатеринбургского государственного театрального института Владимир Бабенко. – Другое дело, что рейтинги гораздо более условная вещь для театральных вузов, чем для других. Выдающиеся педагоги – настоящий показатель эффективности образования, потому что там, где есть великий педагог, там будут и прекрасные выпускники. Для нас главный показатель – вырастили ли мы профессионала. От 80 до 97 процентов выпускников вузов искусства работают по профессии.

Работодателям всё равно?

Число выпускников, которые работают по специальности, средний уровень их заработной платы, отношение работодателей к вузам тоже учитываются в мировых университетских рейтингах. Однако, по мнению президента Свердловской Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами Светланы Долженко, в современных условиях начинает играть роль не только вопрос престижности вуза, но и наличие тесно выстроенных отношений с компаниями.

– Действительно, бытует мнение, что престижные вузы лучше подходят к развитию профессиональных и надпрофессиональных навыков студента за счёт более высокого уровня не только организации учебного процесса, профессорско-преподавательского состава, но и внеучебного времени, – говорит Светлана Долженко. – Вместе с тем есть ряд исследований, подтвердивших, что уровень производительности труда молодого сотрудника из престижного вуза не намного выше того же показателя выпускника из менее известного вуза. А иногда, напротив, последние с большим рвением демонстрируют свою эффективность. Поэтому престижность вуза – лишь один из многих критериев, который будет учитывать менеджер по персоналу.

И действительно, престижность вуза, в котором обучался потенциальный сотрудник, как пояснили журналисту «Облгазеты» в крупных свердловских компаниях, не играет роли при приёме на работу. Например, HR-специалисты Русской медной компании и СКБ «Контур» в этом вопросе отдают предпочтение выпускникам профильных учебных учреждений. Также поступают и в портновской мануфактуре «SHISHKIN», которая сотрудничает с пятью российскими вузами, привлекая их выпускников на практику и работу.

– Мы ценим уровень образования, но это не является приоритетным показателем, – рассказывает HR-директор СКБ «Контур» Светлана Скользкова. – Для нас важнее потенциал профессионального роста и ценности, которых придерживается человек. Мы не смотрим на престижность вуза или его положение в рейтингах.

Рейтинг – это относительно?

Есть ещё одна значимая причина, по которой вузы стремятся занять место в топе. В зависимости от положения в российских и мировых университетских рейтингах распределяется финансирование между всеми учреждениями в стране.

Это влияет и на большее неравенство между университетами. В докладе Счётной палаты отмечается, что вузы-участники проекта 5–100 аккумулировали большую часть финансовых и кадровых ресурсов, привлекали наиболее перспективных студентов и исследователей, что усилило диспропорции внутри системы высшего образования в России. По словам заместителя председателя Уральского отделения Российской академии наук Виктора Руденко, не все университеты будут способны выдержать такую конкуренцию.

– Сегодня рынок слишком перенасыщен специалистами с высшим образованием, которое подтверждается только дипломом, но не реальными знаниями, – отмечает Виктор Руденко. – Рейтинги заставляют вузы повышать качество образования. Это ориентир развития вуза, который во многом отражает реальное положение вещей: финансирование, оборудование, публикационную активность, востребованность выпускников, кампусы и преподавательский состав.

По мнению начальника управления наукометрии, научно-исследовательской работы и рейтингов УрГЭУ Виктора Благинина, международные рейтинги оценивают академические заслуги (вклад вуза в научную деятельность и развитие общества) выше образовательных. В то время, как российские университеты основную свою деятельность всегда сосредоточивали на ведении образовательных процессов.

– Исторически сложилось так, что западные университеты изначально развивались как научные центры, – говорит Виктор Благинин. – Эта миссия идёт вразрез с тем, как работают наши отечественные вузы, поэтому сегодня такие проекты, как 5–100, пытаются перестроить модель образования по западному образцу: увеличить количество публикаций и научных достижений, которые влияют на регион.

Тем не менее нужно ли однозначно доверять метрической системе мировых рейтингов и следовать заданным стандартам – вопрос открытый. Насколько корректно стремиться к тем же показателям образования, которыми руководствуются другие страны, без учёта разницы не столько в культурном плане, сколько в экономическом, политическом и социальном? Так, рейтинги THE и QS проводят агентства Британии, а в их топ-10 чаще всего входят только вузы США и Англии.

– Каждая образовательная система функционирует в рамках конкретной экономической и политической среды, – считает доцент факультета журналистики УрФУ, блогер Валерий Амиров. – Российская экономика и политика – это одно, американская – совсем другое, поэтому рейтингование вузов разных стран по общим правилам не отражает реальной действительности. Каждый юридический вуз ориентируется на законодательную и судебную систему своего государства. А даже если технические вузы можно оценить по количеству открытий, научных разработок, то гуманитарные специальности сравнивать практически невозможно.

Обходной путь

Тем не менее сказать, что российские вузы полностью не справились с задачей попасть в топы международных рейтингов будет неправильно. Отечественные университеты действительно оказались в сотне лидеров образовательных учреждений мира. Только рейтинг был учреждён не за рубежом, а в России.

В 2020 году Ассоциация составителей рейтингов и Российский союз ректоров составили Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета». Он охватил 1 500 вузов из 97 стран, в том числе 101 – из России. При этом методология оценки учреждений явно отличается от тех, что используются при составлении ARWU, THE или QS, ведь в сотню этого рейтинга удалось войти трём российским университетам. Видимо, не справившись с задачей попасть в зарубежные рейтинги, мы придумали свой. Правда, и в этот раз в топ вошли не пять отечественных вузов, а только три – МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

УрФУ, как и другим региональным вузам России, очень трудно попасть в сотню лучших образовательных учреждений мира Фото: Илья Сафаров

Что думают студенты? Диана САФОНОВА, студентка УрГЭУ (направление «Информационная безопасность»): – При выборе вуза я обращала внимание на то, работают ли его выпускники по специальности. УрГЭУ сотрудничает с крупными компаниями и разными банками. Например, на практику нас отправляли в СКБ «Контур» и Сбербанк. Но также я смотрела российские рейтинги вузов, потому что верю, что они показывают реальную информацию о качестве образования. Химена ОСПИНА (Колумбия), студентка УрФУ (направление «Международные отношения»): – Перед поступлением мы с семьёй смотрели мировые рейтинги вузов. Мой папа тогда сказал: «УрФУ – один из лучших университетов России». Конечно, престиж университета играет свою роль, другое дело – как его измеряют, и насколько эта информация правдива. Но, по крайней мере, рейтинг – целая база университетов во всём мире, это способ легко найти «свой» вуз.

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