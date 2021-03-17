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Общество / Образование
17 марта 2021, 16:32

Для 697 тысяч выпускников создадут 542 тысячи бюджетных мест в вузах

Студенты в масках сидят в аудитории

Валерий Фальков: "Каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе". Фото: Алексей Кунилов

В этом году каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом. Их будет создано на 10% больше, чем в 2020 году.

Об этом завил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках правительственного часа в Совфеде.

"В 2021 году из школ выпустятся 697 тыс. одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тыс. бюджетных мест. Из них в бакалавриат и специалитет, то есть собственно для выпускников школ - 422 тыс. Каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе", - приводит слова министра ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила проведения итоговой аттестации-2021 для школьников. Выпускники 11-х классов, которые не планируют учиться в вузах, будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. А те, кто хотят поступать, будут сдавать единый госэкзамен по выбранным предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому. Дети-инвалиды, окончившие школы, будут сдавать ГВЭ или ЕГЭ (по их выбору) по русскому языку для получения аттестата.

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Областная газета Свердловской области

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