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21 марта 2021, 12:27

Педагоги из Свердловской области стали победителями всероссийского конкурса "Учитель будущего"

Учителя

Свердловская область стала лидером по числу победителей среди всех регионов России. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Санкт-Петербурге прошёл финальный этап всероссийского профессионального конкурса "Учитель будущего", где были названы имена призёров. Свердловская область стала лидером по числу победителей среди всех регионов России.

Всего в профессиональном конкурсе принимали участие четыре команды из Свердловской области.

"Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа. Cреди регионов безусловным лидером по числу победителей стала Свердловская область, где все 4 команды финалистов одержали победу", – заявил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Призёрами стали:

  • МАОУ средняя общеобразовательная школа № 69 – Екатеринбург (Екатерина Белоцерковская, Ольга Соловьёва, Ольга Голенцева);
  • МАОУ Гимназия № 47 – Екатеринбург (Анастасия Бирюкова, Александра Бабушкина, Мадина Макурина);
  • МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34" – Каменск-Уральский (Елена Вершинина, Ольга Зацепина, Анжелика Перевалова);
  • МБОУ СОШ № 81 – Нижний Тагил (Анжела Ершова, Майя Лебедева, Светлана Никулина).

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, победители станут участниками образовательной программы мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", а также получат наставников, среди которых известные учёные, руководители и методисты ведущих образовательных учреждений страны.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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