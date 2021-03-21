Педагоги из Свердловской области стали победителями всероссийского конкурса "Учитель будущего"

Свердловская область стала лидером по числу победителей среди всех регионов России. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Санкт-Петербурге прошёл финальный этап всероссийского профессионального конкурса "Учитель будущего", где были названы имена призёров. Свердловская область стала лидером по числу победителей среди всех регионов России.

Всего в профессиональном конкурсе принимали участие четыре команды из Свердловской области.

"Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа. Cреди регионов безусловным лидером по числу победителей стала Свердловская область, где все 4 команды финалистов одержали победу", – заявил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Призёрами стали:

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 69 – Екатеринбург ( Екатерина Белоцерковская, Ольга Соловьёва, Ольга Голенцева );

); МАОУ Гимназия № 47 – Екатеринбург ( Анастасия Бирюкова, Александра Бабушкина, Мадина Макурина );

); МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 34" – Каменск-Уральский ( Елена Вершинина, Ольга Зацепина, Анжелика Перевалова );

); МБОУ СОШ № 81 – Нижний Тагил (Анжела Ершова, Майя Лебедева, Светлана Никулина).

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, победители станут участниками образовательной программы мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей", а также получат наставников, среди которых известные учёные, руководители и методисты ведущих образовательных учреждений страны.