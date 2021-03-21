Студентам из 25 стран разрешили вернуться на учёбу в Россию

Вернуться к обучению в России могут студенты эпидемиологически благополучных государств. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее запрет для иностранных студентов въезжать в страну. Вернуться к обучению в России могут студенты 25 государств.

Как сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации, речь идёт о тех странах, которые рекомендованы Роспотребнадзором как государства с безопасной эпидемиологической обстановкой. Речь идёт о Японии, Финляндии, Турции, Белоруссии, Индии, Греции, Египта, Южной Кореи, Швейцарии, Эфиопии, Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Сербии, Танзании, Киргизии, ОАЭ, Кубы, Вьетнама, Катара, Казахстана, Мальдив, Сингапура и Сейшельских островов.

Отмечается, что студенты должны уведомить университет о дате въезда в РФ не менее чем за 10 дней. Только после получения ответного письма от вуза студент может приехать в Россию.

За три дня до приезда иностранный гражданин должен будет сдать тест на коронавирус и предоставить подтверждение об отрицательном результате. В течение 72 часов после въезда в Россию студенту нужно будет повторно сдать тест на COVID-19. До получения отрицательного результата им будет необходимо строго соблюдать режим самоизоляции по месту жительства.

Напомним, Роспотребнадзор установил правила въезда для иностранных студентов в середине февраля 2021 года.

Добавим, что с 7 февраля всем вузам России разрешено перейти с удалённого обучения на очную форму. Как ранее выяснил журналист "Облгазеты", в большинстве вузов Свердловской области переход к очной форме обучения решили сделать плавным, чтобы у иногородних студентов было время вернуться в Екатеринбург. Например, в УрФУ к очному обучению вернулись с начала этой недели. Лекции, на которых присутствуют больше 75 человек, пока продолжают проводить дистанционно.