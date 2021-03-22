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22 марта 2021, 18:10

Родители из Екатеринбурга в тестовом режиме запишут детей в первые классы

школьники

В Екатеринбурге для родителей проведут репетицию записи детей в первые классы. Фото: Павел Ворожцов.

23 марта в Екатеринбурге родители будущих первоклассников смогут в тестовом режиме заполнить заявление на поступление ребёнка в школу. Потренироваться в заполнении формы через портал госуслуг предлагается в период с 18:00 до 22:00.

Для подачи заявления через портал госуслуг необходимо выполнить следующие действия:

  • установить в личном кабинете текущее местоположение "Свердловская область/Екатеринбург";
  • выбрать в разделе "Категории услуг" последовательно пункты меню: "Образование", "Запись в образовательное учреждение", "Запись в школу";
  • выбрать один из предложенных типов заявления (разделены по районам города).

Как отметили в департаменте образования горадминистрции, поданные 23 марта "заявления в период тестирования будут аннулированы, созданные черновики перед началом приёма заявлений будут удалены". Ошибки, выявленные во время тестирования, родители смогут направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до 25 марта. 

Телефон горячей линии портала госуслуг: 8 (800) 100-70-10 (звонок бесплатный).

Добавим, как стало известно ранее, чтобы снизить нагрузку на портал госуслуг, время подачи заявлений в 2021 году будет разнесено. С 00:00 1 апреля заявление смогут подать жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. С 6:00 – Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 7:00 – Железнодорожного и Октябрьского.

Ранее "Облгазета" сообщала, что школы уральской столицы смогут принять 22,5 тысячи первоклассников.

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Областная газета Свердловской области

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