Желающих стать земскими учителями много, но проблема дефицита педагогов в Свердловской области остаётся

Учитель истории и обществознания Иван Блинов рад своему решению стать земским учителем. Фото: Алексей Кунилов

Федеральнойпрограмме Земский учитель исполнился год. В Свердловской области в 2020 году в рамках конкурса отобрали 58 педагогов, которые стали работать в сельской школе и получили стимулирующую выплату – миллион рублей. В этом году у учителей также есть шанс стать участниками программы – приём заявок продолжится до 15 апреля. Журналист «Облгазеты» побывал в сельской школе посёлка Гагарский Белоярского района, где преподают сразу три земских учителя, и узнал, насколько помогает эта программа в восполнении дефицита педагогов в образовательных учреждениях Свердловской области.

За новой жизнью

Белоярскую среднюю школу №14 в посёлке Гагарском не назовёшь сельской: большое современно здание было открыто в 2005 году на территории военного городка – до недавнего времени в посёлке располагались пять войсковых частей. Сейчас остался лишь арсенал ракетного и артиллерийского вооружения, но школа востребована – сегодня здесь обучаются 260 учеников, в основном дети военных.

– Извините, можно войти? – робким голосом спрашивают в дверях два рыжеволосых мальчугана в одинаковой одежде, поразительно похожих друг на друга лицом.

– Кирилл, Матвей, конечно проходите, я как раз начал опрос, – приглашает братьев-близнецов войти в класс учитель истории и обществознания Иван Блинов. – Сегодня мы посвятим урок Древней Греции. Кто мне скажет, при каком правителе это государство достигло наибольшего территориального расширения?

В верх взмывает одна единственная рука.

- Александр Македонский, – уверенно произносит один из учеников.

Иван Блинов приехал в Гагарский работать земским учителем из Екатеринбурга в октябре прошлого года. Мужчина долго преподавал в Уральском государственном аграрном университете и Екатеринбургском колледже транспортного строительства. Потом оставил преподавательскую стезю и начал работать на себя, но в период пандемии узнал о федеральной программе «Земский учитель» и решил снова вернуться к преподаванию. Подал заявку через официальный сайт программы, прошёл конкурсный отбор и получил приглашение работать в школе с начала учебного года.

– Меня устроило месторасположение этой школы, съездил на собеседование и с 1 октября 2020 года приехал работать сюда, преподаю историю и обществознание для учащихся 5-х, 6-х, 7-х и 10-х классов, – рассказывает Иван Блинов. – Здесь я снимаю комнату, а по выходным езжу в Екатеринбург к своей семье. В школе встретили доброжелательно, в женский коллектив влился легко. Авторы программы сделали всё правильно: нужно завлекать молодые кадры в глубинку и давать детям достойные знания.

На работу в школу в посёлок Гагарский приехали и супруги Галина и Александр Кузьменко из Челябинской области. Оба устроились по своим прежним специальностям: Галина – учителем русского языка и литературы, а Александр – учителем информатики.

– В Челябинской области, где мы преподавали в школе, было много учителей русского языка и постоянно возникали конфликты из-за дополнительных часов, так что мы решили сменить место работы, – рассказывает Галина Кузьменко. – В итоге всё сложилось, как мы хотели. Наши дети уже выросли, так что мы с мужем смогли легко переехать и изменить свою жизнь. Купили небольшой домик, до работы добираемся за пять минут на машине. По договору должны отработать в этой школе минимум пять лет, но думаем остаться здесь навсегда.

Нехватка учителей сохраняется

Основная идея программы «Земский учитель» – устранить дефицит кадров в школах сельской местности с населением не более 50 тысяч человек и предоставить местной ребятне доступ к качественному образованию. Но если второй пункт осуществлять и удаётся, то с первым остаются проблемы.

– Больше всего в сельских школах не хватает учителей английского языка, математики и физики. Наша школа до сих пор нуждается в таких педагогах, – рассказывает директор Белоярской средней школы №14 Елена Кокоулина. – Особенность нашей территории в том, что здесь работают много жён военных и кадровый дефицит периодически возникает, когда мужья забирают своих жён и увозят к новому месту службы. В прошлом году на портале «Земский учитель» мы подавали заявки на шесть вакансий. В школу приехали пять педагогов, но решили остаться только трое. В этом году ждём ещё новых учителей.

По данным министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, в 2021 году по программе «Земский учитель» регион заявил 394 вакансии. Самое большое число педагогов требуется в школы Артёмовского, Горноуральского и Североуральского городских округов – свыше 70 учителей. В прошлом году на участие в программе заявились около 360 человек, в этом году это число явно будет не меньше – спрос есть. Однако Министерство просвещения России одобрило квоту на регион только для 48 таких специалистов. То есть принять в рамках программы в 2021 году смогут максимум 48 специалистов, которые определённо не покроют имеющийся дефицит педагогов в школах нашей области.

Как удержать?

Программа «Земский учитель» действует только второй год. Но по опыту федеральной программы «Земский врач» и трудоустройства студентов-целевиков нетрудно предположить, что рано или поздно у кого-то из переехавших из города и устроившихся в сельскую школу учителей возникнет желание или необходимость расторгнуть трудовой договор раньше, чем пройдёт пять лет. А значит, школа снова потеряет сотрудника да ещё и раньше установленного срока.

– Педагог может расторгнуть трудовой договор с местным министерством образования раньше пятилетнего срока, но в этом случае ему придётся вернуть всю сумму в полном объёме на счёт ведомства, – рассказала журналисту «Облгазеты» методист Свердловского областного педагогического колледжа Юлия Подкорытова, которая занимается вопросами приёма и обработки документов участников программы «Земский учитель». – Если женщина-педагог в рамках действия пятилетнего трудового договора уходит в декрет, срок отработки будет свыше пяти лет.

Тем не менее даже если учитель отработает положенные пять лет в сельской школе, риски того, что он уедет оттуда после, велики. Всё-таки люди, особенно молодые, хотят, чтобы их окружала приятная глазу местность с развитой инфраструктурой: достаточным количеством детских садов и школ, спортивных объектов, парков и других мест для отдыха. А с этим во многих сельских территориях, к сожалению, трудно. И ситуация не улучшится, пока инфраструктура в маленьких населённых пунктах не будет максимально приближена к городской.

– На территории нашего городского округа всё в полном порядке с качеством инфраструктуры, – считаетглава Артёмовского Константин Трофимов. – Взять хотя бы посёлки Буланаш или Сосновый Бор – там есть и школы, и детские сады, и клубы и спортивные площадки. Не стоит забывать, что власти постоянно разрабатывают новые меры поддержки учителей, решивших поехать на работу в сёла и посёлки городского типа. Мы с распростёртыми объятьями ждём молодёжь у себя. Другое дело, что она всё равно неохотно едет в сёла.

СПРАВКА «ОГ» Участником программы «Земский учитель» может стать педагог со средним профессиональным или высшим образованием в возрасте до 55 лет. Для каждого из них предусмотрена денежная выплата в размере двух миллионов рублей на Дальнем Востоке и один миллион рублей в остальных регионах страны. Единовременная выплата освобождается от уплаты налогов – учителя смогут потратить её по своему усмотрению, в том числе на покупку жилья. Однако требования для отбора участков программы жёсткие: кандидат должен иметь соответствующую квалификацию по данному предмету и быть обеспечен нагрузкой не менее 18 часов в неделю. Дополнительными факторами могут стать наличие высшей квалификационной категории, общий педагогический стаж свыше десяти лет. Кроме того, комиссия учитывает остроту кадровой проблемы для конкретной школы и готовность переехать на расстояние более 200 км от регионального центра – в этих случаях претендент получает дополнительные шансы для отбора. Если по состоянию на 15 июня соискатель не даёт согласие на переезд, считается, что он добровольно отказался от участия в конкурсе.

Этапы Даты Подача заявок с 11 января по 15 апреля Отбор соискателей субъектами РФ 16–30 апреля Отбор победителей для компенсационных выплат 1–15 мая Заключение трудового договора со школой До 1 сентября Оформление компенсационной выплаты и начисление средств с 1 сентября до 1 декабря

КОММЕНТАРИЙ Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодёжной политики Свердловской области: – Особо остро нуждаются в дополнительных кадрах сельские школы, находящиеся в сложных социально-экономических условиях, или школы со стабильно низкими результатами. Все те 58 педагогов, которых мы отобрали в прошлом году, крайне востребованы в наших образовательных организациях. Желающих приехать на работу в Свердловскую область из других регионов много, но при этом поступило немало заявок на участие в проекте из муниципалитетов региона. У нас есть педагогический университет, его нижнетагильский филиал, педагогические колледжи, которые обеспечивают нас стабильным числом учителей, и мы активно ориентируем их на преподавание в сельских школах. Мы стараемся, чтобы эффективность реализации миллиона в рамках программы «Земский учитель» на территории Свердловской области была максимальной.

КСТАТИ Во время выступления на заседании комитета Госдумы России по образованию и науке министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что средний возраст современного учителя в российских школах составляет 45–47 лет. Также министр добавил, что ведомство разрабатывает новые подходы к оплате труда учителей: она должна стать более понятной для педагогов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Белоярская средняя школы №14 расположена на территории военного городка. Фото: Алексей Кунилов

Учитель русского языка и литературы Галина Кузьменко вместе со своим супругом – учителем информатики – прошли конкурсный отбор по программе и получили два миллиона рублей за переезд в посёлок Гагарский и работу в местной школе. Фото: Алексей Кунилов