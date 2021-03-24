В Екатеринбурге состоялась репетиция записи детей в первые классы

Школы уральской столицы смогут принять 22,5 тысячи первоклассников. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге родители будущих школьников в тестовом режиме записали детей в первые классы. За четыре часа, с 18:00 до 22:00 23 марта, на портал госуслуг поступило свыше 10 тысяч заявлений.

В ведомственную систему АИС "Образование" компания "Ростелеком" передала 10 858 заявлений, из которых 7 070 уникальных (без учёта дубляжей), сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что в ходе репетиции на портале госуслуг были зафиксированы случаи недоступности кнопки записи. О неполадках по номеру горячей линии сообщали родители. Ожидается, что до начала реальной записи детей в школы специалисты внесут допнастройки в технический процесс.

Все поданные заявления в период тестирования будут аннулированы, созданные черновики перед началом приёма заявлений будут удалены.

Добавим, как стало известно ранее, чтобы снизить нагрузку на портал госуслуг, время подачи заявлений в 2021 году будет разведено. С 00:00 1 апреля заявление смогут подать жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. С 6:00 – Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 7:00 – Железнодорожного и Октябрьского.

Ранее "Облгазета" сообщала, что школы уральской столицы смогут принять 22,5 тысячи первоклассников.

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