Для составления рейтинга были оценены все общеобразовательные организации Свердловской области, где обучаются более 500 тысяч школьников Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область вошла в десятку лучших регионов по данным первого российского рейтинга качества школьного образования Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). Рейтинг оценивает школы по 12 критериям – по его итогам в каждом регионе будет разработана программа по улучшению качества образования.

Рейтинг по качеству школьного образования в России представлен в открытом доступе на специальном электронном ресурсе в виде карты, на которой разными цветами обозначены все регионы страны в зависимости от позиции.

Школы оценивали по трём группам: результаты обучения, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. В первой группе учитывали достижение минимального и максимального уровней подготовки, образовательное равенство и функциональную грамотность. Во второй части – использование лабораторного оборудования и компьютеров, поступление в средние и высшие учебные заведения своего региона. В третьей оцениваются показатели объективности оценочных процедур, эффективность управления качеством образования и организация ЕГЭ-2020, интерпретация результатов ГИА. При этом оценки учеников за ЕГЭ, ОГЭ и всероссийские проверочные работы тоже играют роль в школьном рейтинге, но не влияют на позицию региона в нём напрямую.

В составлении рейтинга учитывают показатели всех школ каждого региона за 2019 год. Лучшие результаты продемонстрировали в Санкт-Петербурге и Москве. Средний Урал получил 68,9 балла и находится на восьмом месте. Самая высокая оценка нашего региона – за оснащённость школ и число выпускников, поступивших в средние и высшие свердловские учебные заведения.

Подробного рейтинга школ Свердловской области нет – возможно, он появится позже. Но наверняка первые позиции в нём заняли учебные заведения Екатеринбурга, которые всегда высоко оценивают: СУНЦ, гимназии №9, №130, №210 и другие.

Однако ситуация благополучна не везде. Хуже всего в школах Свердловской области – с достижением минимального уровня подготовки учеников и образовательного равенства. Эти показатели у региона оцениваются ниже среднего по стране.

– В Реже только три школы имеют средний уровень образования, все остальные находятся на низком, – комментирует «Облгазете» учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член Совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова. – При этом в отношении трёх школ даже стоит вопрос об отзыве лицензий на образовательную деятельность. В рейтинге сложно учитывать социальные факторы, которые также влияют на качество образования школьников.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области, чтобы улучшить доступность учёбы, в 2019–2020 годах 45 школ региона получили новое оборудование. Ещё 65 образовательных организаций с низкими результатами обеспечат цифровой образовательной средой в 2021 году. За 2019 год к Интернету подключили 109 школ, в 2020 году – 142 школы, в 2021-м подключат ещё 164.

По сообщению Рособрнадзора, для школ, показавших худшие результаты, организованы консультации, методическое сопровождение, составлены «дорожные карты». В Свердловской области, по данным регионального минобразования, 160 завучей и директоров успешных школ уже начали курировать отстающие учебные организации. Для учителей разработаны курсы повышения квалификации, созданы 72 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Данные 2020 учебного года из-за пандемии Рособрнадзор учитывать не будет, поэтому обновлённый рейтинг школ появится только осенью 2021 года. Тогда можно посмотреть, удалось ли Свердловской области улучшить показатели. В дальнейшем рейтинг собираются составлять дважды в год.

«Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».