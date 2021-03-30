Николай Цискаридзе предложил вернуться к образовательной системе СССР

По мнению Николая Цискаридзе, сейчас учителя нацелены на "результаты на бумаге", вместо того, чтобы действительно заниматься обучением детей.Фото: пресс-служба Кремля.

Ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе считает, что действующая российская система образования даёт слабые результаты. Он предлагает вернуться к советской образовательной системе, когда учителя были нацелены на реальное обучение детей.

Об этом Николай Цискаридзе сказал во время программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Я не доволен ни системой образования на сегодняшний день в нашей стране. <…> Я хотел бы, чтобы мы потихоньку в стране возвращались к той системе советского образования, в которой мы учились", - заявил ректор академии балета.

По его мнению, сейчас учителя нацелены на "результаты на бумаге", вместо того, чтобы действительно заниматься обучением детей. Николай Цискаридзе считает необходимым, чтобы школьники и учителя гнались не за красными дипломами и "пятёрками", а за тем, чтобы ученики заслуживали эти "пятёрки".

При этом ректор академии балета назвал преимущества российских учеников перед иностранными.

"У меня учится очень много иностранцев в вузе. И я регулярно общаюсь с ними и вижу нижайший уровень развития, незнание элементарно литературы, не мировой, а своей страны, вообще просто ноль. Меня это очень всегда расстраивает", - отметил Николай Цискаридзе.