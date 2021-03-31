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Общество / Образование
31 марта 2021, 14:13

В ночь на 1 апреля стартует запись детей в первые классы в Свердловской области

Первоклассники за партами

Первоклассников в сентябре 2021 года примут 1 062 школы в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Электронные заявления через госуслуги свердловчане начнут подавать с 00:00 1 апреля. При этом в Екатеринбурге в этом году вводится разделение записи в первый класс по районам.

От жителей Кировского, Ленинского и Верх-Исетского районов заявки начнут принимать в полночь. А вот для родителей из других районов города площадка на госуслугах станет доступна только под утро. Для жителей Орджоникидзевского и Чкаловского районов - с 6:00, Октябрьского и Железнодорожного районов - с 7:00.

В случае сбоев свердловчан просят обращаться по круглосуточному телефону техподдержки сайта Госуслуг – 8-800-100-70-10. Кроме того, областное минобразования запустило горячую линию по номеру - (343) 312-00-04, доб. 082, 80.

Отметим, что первоклассников в сентябре 2021 года примут 1 062 школы в Свердловской области, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В Екатеринбурге 155 школ готовятся принять 20,5 тысячи детей.

Запись в первые классы ведётся также в самих школах, график работы приёмных комиссий необходимо уточнять в учреждениях. Кроме того, заявления от родителей принимаются через МФЦ, заказным письмом с уведомлением через Почту России, а также через портал образовательных услуг (edu.egov66.ru).

Добавим, что первый этап записи для детей, проживающих на закреплённой территории или обладающих первоочередным правом приёма, продлится до 30 июня. Второй этап будет организован для проживающих на территории, которая не закреплена за желаемой школой, с 6 июля по 5 сентября.

Ранее сроки приёма заявлений официально сдвинуло Минпросвещения РФ - с 1 февраля на 1 апреля. В министерстве отмечали, что в школы по-прежнему будут брать детей не младше 6,5 лет и не старше 8 лет. Раньше или позже ребёнка могут записать в первый класс по письменному заявлению родителей и разрешению учредителя учебного учреждения.

В прошлом учебном году в первые классы пошли около 60 тысяч свердловских школьников, в том числе 22 тысячи - в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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