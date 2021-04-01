В первый день записи в первые классы места закончились в 31 школе Екатеринбурга

Всего в этом году первоклассников ждут в 155 екатеринбургских школах. Фото: Павел Ворожцов

С полуночи до 10:00 1 апреля в Екатеринбурге было подано 14 737 заявлений на приём детей в первый класс. Места закончились в 31 школе, в том числе в образовательных учреждениях № 35, 104, 69.

Начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко в ходе брифинга заявил, что сейчас изучается возможность открытия в этих школах дополнительных мест. Всего в этом году первоклассников ждут в 155 екатеринбургских школах.

Отметим, что впервые за несколько лет первая ночь подачи документов в школы прошла без существенных сбоев на портале госуслуг. Это связано, втом числе с тем, что в Екатеринбурге ввели разделение записи в первый класс по районам. Так, от жителей Кировского, Ленинского и Верх-Исетского районов заявки начали принимать в полночь.

"Первая волна показала нагрузку более 4 тысяч заявлений в минуту в пиковый период. Система работала в штатном режиме, все поданные заявления приняты", - рассказал замдиректора Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком", директор по прикладным проектам Никита Жильцов.

Родители из Орджоникидзевского и Чкаловского районов начали подавать заявления с 6:00 (фиксировалось до 1 800 заявок в минуту), а Октябрьского и Железнодорожного районов - с 7:00 (до 900 заявок в минуту).

Первоклассников в сентябре 2021 года примут 1 062 школы в Свердловской области. Первый этап записи для детей, проживающих на закреплённой территории или обладающих первоочередным правом приёма, продлится до 30 июня. До 5 июля образовательные учреждения подадут первые приказы о зачислении детей. Второй этап будет организован для проживающих на территории, которая не закреплена за желаемой школой, с 6 июля по 5 сентября.