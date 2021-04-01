Борьба за место: как стартовала кампания по приёму первоклассников в школы Екатеринбурга

Почти 15 тысяч заявлений было подано в первый день кампании по приёму первоклассников в школы Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

1 апреля в Екатеринбурге стартовала приёмная кампания в первые классы на сайте госуслуг. За несколько часов было принято 14737 заявлений, а в 31 школе приём первоклассников уже завершён. Несмотря на то, что система подачи заявок была протестирована родителями на прошлой неделе, в прошедшую ночь всё равно возникли технические неполадки.

Как ранее сообщала «Облгазета», в этом году подача заявок стартовала в разное время. В 00:00 запись открыли только для жителей Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, в 6 утра – для Орджоникидзевского и Чкаловского районов, в 7 утра – для Железнодорожного и Октябрьского.

– За прошедшую ночь у нас было три пиковые волны, когда было подано больше всего заявлений, – рассказал заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам Никита Жильцов. - В первую волну было зафиксировано более 4 тысяч заявлений в минуту, во вторую – около 1800 заявлений в минуту, а в третью – всего 900.

При этом на городских интернет-форумах родители будущих первоклассников прошедшей ночью били тревогу. Некоторые приёмные кампании начались на несколько минут позже обозначенного времени, и люди нервничали, не понимая, что происходит. Больше всего пользователей напугали ошибки в файлах pdf: несмотря на то, что родители вносили верные данные о своём ребёнке, в истории заявлений были перепутаны даты рождения и другая информация. Однако Никита Жильцов назвал эти сбои «косметическими шероховатостями», которые удалось быстро устранить.

– Информация в этих файлах не используется и не передаётся в ведомственную систему. Вся информация передаётся в других документах. В целом мы не увидели проблем, связанных с потерей данных, – добавил он.

По словам начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Константина Шевченко, в школах города осталось порядка 8 тысяч свободных мест для первоклассников. Всего в этом году в первые классы пойдут около 22,5 тысячи детей.

– Кампания по приёму заявлений продлится до 30 июня, – отметил Константин Шевченко. – Принимать заявки продолжат на портале госуслуг, в многофункциональных центрах и приёмных комиссиях школ. С 1 по 5 июля образовательные организации издадут приказы о зачислении первоклассников. С 5 июля начнётся вторая волна приёмной кампании, когда можно будет подать заявления в школы, где ещё остались свободные места.

После подачи заявления необходимо в течение двух дней отправить копии документов: свидетельства о рождении ребёнка, паспорта одного из родителей и справки с места жительства. Загрузить документы можно на сайте госуслуг, направить через МФЦ или школу. Приём копий начнётся 2 апреля в 8 утра.

При этом риск не попасть в желанную школу всё-таки остаётся. За три месяца подачи заявлений очередь на место в первом классе может сдвинуться из-за льготных категории детей, которые получают первоочередное право на приём. Если число заявок превысит количество свободных мест, кому-то придётся искать новую школу. Как сообщил Константин Шевченко, при необходимости в общеобразовательных учреждениях могут увеличить количество мест для первоклассников, но не везде это будет возможно.

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