Журфак УрФУ отмечает 85-летний юбилей

По словам Владимира Волкоморова, для тзапуска инициативы фонду необходимо привлечь 3 млн рублей за первый год. Фото: Галина Соловьёва.

Департамент "Факультет журналистики" Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина 2 апреля отмечает 85-летие. В юбилейный год было принято решение о создании эндаумент-фонда "На развитие журфака".

Как сообщает пресс-служба УрФУ, принцип работы фонда заключается в том, что благотворители жертвуют в него средства и следят за тем, как используются средства. Капитал передаётся в доверительное управление для дальнейшего инвестирования средств. В данном случае, весь полученный доход будет направляться на развитие образовательных программ, которые реализуются в аспирантуре, бакалавриате, магистратуре, модернизацию материально-технической базы факультета и поддержку ветеранов журфака.

Директор департамента "Факультет журналистики" Владимир Волкоморов во время пресс-конференции, посвящённой юбилею журфака, рассказал о важности создания целевого капитала.

"Это, безусловно, важное решение. Другие факультеты показали нам пример своим опытом. Фонд станет хорошим источником развития факультета. Сегодня все ведущие вузы страны используют такие возможности, возобновляя связь с выпускниками, для того, чтобы развиваться. Это естественный процесс для всех вузов", - сказал Владимир Волкоморов.

По его словам, для того, чтобы инициатива запустилась, фонду необходимо привлечь 3 млн рублей за первый год. Владимир Волкоморов отметил, что ежегодно факультет сможет тратить доход от накопившейся в целевом капитале суммы. Принимать решение о распределении средств будет попечительский совет, в который войдут известные выпускники журфака.

Журналистское образование на Урале берёт своё начало 2 апреля 1936 года, когда был подписан указ о создании Коммунистического института журналистики на Урале. Во времена СССР журфак УрФУ входил в тройку ведущих факультетов страны, где занимались подготовкой журналистов. За 85 лет журфак выпустил более 8 тыс. специалистов, которые работают как в отечественных СМИ, так и зарубежных.

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