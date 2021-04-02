В УрФУ отменили госэкзамены для большинства направлений

От сдачи госэкзаменов освободят около 90% выпускников. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году большинство студентов Уральского федерального университета не будут сдавать государственные экзамены. От сдачи госэкзаменов освободят около 90% выпускников.

Сдавать государственные экзамены будут в основном студенты направлений инженерного профиля.

"Решения о проведении государственной итоговой аттестации принимаются отдельно по каждой образовательной программе и утверждаются учёными советами институтов УрФУ", - сообщает Telegram-канал УрФУ.

Точный перечень специальностей, по которым студентам придётся сдавать госэкзамен, будет опубликован позже.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса государственные экзамены в УрФУ сдавали только 287 выпускников, в числе которых студенты ИРИТ-РтФ, Физико-технологического института и Института физической культуры, спорта и молодёжной политики.