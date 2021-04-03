В посёлке Пышма началось строительство школы с бассейном

В честь начала работ был вынут первый ковш земли на месте будущей школы. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

В посёлке Пышма стартовало строительство школы на 400 мест с бассейном. Сдать её планируется уже в следующем году.

Трёхэтажная школа появится в центре посёлка рядом с действующим образовательным учреждением. Планируется, что в новое здание будут переведены ученики начальных классов. Это позволит перейти образовательным учреждениям на обучение в одну смену. Расходы на школу составят 391 миллион рублей. В здании появится первый в посёлке бассейн. Вокруг школы будут обустроены спортплощадки, в том числе для игры в баскетбол и стритбол.

Старт строительству объекта накануне дали председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, депутат Госдумы Максим Иванов, замминистра АПК области Семён Власов и глава Пышминского ГО Виктор Соколов. В честь начала работ был вынут первый ковш земли на месте будущей школы.

"Четыре года назад мы пригласили в поселок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, показали ему объекты образования и получили полную поддержку главы региона. С того момента начался масштабный этап подготовки всей документации", – передаёт пресс-служба Заксобрания слова Людмилы Бабушкиной.

Максим Иванов сообщил, что на базе будущей школы будет создан также миникванториум, школьники смогут заниматься в рамках проекта "Уральская инженерная школа".

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в этом году ведётся строительство ещё одной крупной школы в небольшом населённом пункте. Речь идёт о школе на 550 мест в селе Байкалово.