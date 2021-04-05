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Общество / Образование
5 апреля 2021, 17:23

Четверть школ Екатеринбурга набрали будущих первоклассников

1 сентября

В 2021 году ожидается от 21,5 тысячи до 22 тысяч новых учащихся. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала 41 школа из 155 набрала детей в первые классы. Опубликован список учебных заведений, где уже закончились места.

Соответствующий перечень обнародовал департамент образования администрации Екатеринбурга. Исходя из представленных данных, на 5 апреля набор первоклассников по количеству открытых мест завершили следующие школы: № 5, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 80, 88, 91, 104, 116, 120, 122, 130, 134, 138, 161, 164, 165, 170, 176, 178, 180, 184, 200.

Отмечается, что некоторые родители всё же могут подать заявление в вышеперечисленные учебные заведения. Речь идёт о тех, кто имеет льготу (первоочерёдное или преимущественное право).

Напомним, запись в первые классы стартовала в ночь на 1 апреля. С полуночи до 10:00 было подано 14 737 заявлений. Тогда сообщалось, что места закончились в 31-й школе.

Ранее "Облгазета" писала, что приём заявлений в первые классы на 2021/2022 учебный год в уральской столице стартует 1 апреля и завершится 30 июня. В 2021 году ожидается от 21,5 тысячи до 22 тысяч новых учащихся.

Областная газета Свердловской области

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