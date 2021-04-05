В Пышме начали строить новую школу

Начало строительства символизировал первый ковш земли, вынутый экскаватором Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В центре посёлка Пышма в торжественной обстановке вынули первый ковш земли для закладки фундамента начальной школы на 400 мест. Она должна быть готова уже в 2022 году. Новый объект позволит сельчанам забыть о проблеме второй учебной смены.

О мечте пышминцев о школе «Облгазета» рассказывала в материале «Большие планы маленьких территорий». Как сообщил тогда глава городского округа Виктор Соколов, этот строительный объект – по-настоящему долгожданный: в единственной в райцентре школе учатся 898 человек, из них 397 – во вторую смену.

Четыре года назад глава региона Евгений Куйвашев во время визита в муниципалитет принял решение: Пышме нужна новая школа.

– С того момента начался масштабный этап подготовки, – рассказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. – Во-первых, муниципалитет подготовил проектно-сметную документацию. Депутаты представительного органа местного самоуправления своим решением выделили средства для софинансирования работ. Затем была получена положительная экспертиза проекта, выделены средства из областного и федерального бюджетов.

Школа будет строиться в рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий и госпрограммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка». Общий объём финансирования составил 391,5 миллиона рублей, из них 92 процента – федеральные ресурсы.

Трёхэтажное здание возведут рядом с действующей школой в самом центре посёлка. В него переедут ученики младших классов, а школьники среднего звена и старшеклассники останутся учиться в действующем здании.

Главной «изюминкой» школы станет бассейн. В новом здании предусмотрен актовый и спортивный залы и вместительная библиотека. На пришкольной территории появятся несколько спортивных площадок, в том числе для игры в баскетбол и стритбол.

– Здесь будут не только новые стены и бассейн. Речь идёт о качестве образования в Пышме, которое выходит на новый уровень. На базе школы будет создан миникванториум, станет возможным проведение занятий в рамках проекта «Уральская инженерная школа». Это фактически новая жизнь для Пышмы, – цитирует департамент информполитики региона депутата Государственной Думы Максима Иванова.

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После церемонии гости посетили действующую школу – побывали на уроке физкультуры и даже посидели за партами. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области