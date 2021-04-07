Почему на «Уральскую инженерную школу» потратили 5,2 млрд рублей вместо планировавшихся 863 млн рублей?

Значительная часть средств на реализацию «Уральской инженерной школы» в 2016–2020 годах была затрачена на проведение мероприятий в образовательных учреждениях. Фото: Татьяна Замятина

Правительство Свердловской области приняло постановление о внесении изменений в план комплексной программы «Уральской инженерной школы». Согласно документу, на проект в 2016–2020 годах было потрачено более 5,2 миллиарда рублей, хотя изначально смета составляла 863 миллиона. Почему сумма так сильно выросла и куда пошли эти миллиарды?

Цель комплексной программы «Уральской инженерной школы» – объединить сектор промышленности, власть, профессиональные сообщества и науку, чтобы усилить систему образования и развить кадровый потенциал рабочих инженерных специальностей и технического профиля в Свердловской области. На эти задачи в 2016 году планировали потратить одну сумму, но в результате она увеличилась в шесть раз.

– Во-первых, был построен Дворец технического творчества в Верхней Пышме, – прокомментировала «ОГ» заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Ирина Серкова. – Во-вторых, в регионе открыли центры подготовки детей в сфере цифрового образования, промышленных и инженерных технологий. А также увеличили объёмы финансирования мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы государственных образовательных организаций области, и проведение конкурсов и областных событий.

При этом охват школьников, осваивающих программы технической направленности, не просто достиг ожидаемого результата в 26 850 человек, но и увеличился почти на 10 тысяч. Правда, главный целевой показатель «Уральской инженерной школы» – довести долю трудоустроенных выпускников технической специальности до 65 процентов – снизили. После внесения изменений эта доля составила 63 процента.

Пока на реализацию следующего этапа программы «Уральской инженерной школы» в 2021–2025 годах заложено более 1,6 миллиарда рублей из областного бюджета. Но по итогу финансирование проекта может оказаться другим.

– Объёмы и целевые показатели программы могут меняться из-за уточнения целей, задач и реализации мероприятий, предусмотренных национальными проектами, – отмечает Ирина Серкова. – Запланировано обеспечить материально-технической базой образовательные организации Свердловской области, участвующие в «Уральской инженерной школе», провести региональные мероприятия и поддержать победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализовать программы естественно-научного цикла, профориентационной работы, технической и естественно-научной направленности.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».