"Тотальный диктант" для екатеринбуржцев проведёт телеведущая Татьяна Веденеева

В Екатеринбурге акцию примут 20 площадок. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 10 апреля пройдет "Тотальный диктант". Для екатеринбуржцев прочитают неопубликованный рассказ Дмитрия Глуховского, а среди диктующих будут знаменитые телеведущие Татьяна Веденеева и Александр Борисов.

В этом году акцию проведут на двадцати площадках. На четырёх из них екатеринбуржцы впервые смогут проверить свои знания не только в русском, но и в английском языках. Такой обновлённый "Тотальный диктант" пройдёт в 17 городах России. В Екатеринбурге центральной "англоязычной" точкой станет главный корпус УрФУ на Мира, 19. Также эта площадка станет основной и для классического диктанта. Как сообщили в университете, текст для участников прочитает Татьяна Веденеева, ведущая телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".

В библиотеке им. В.Г. Белинского, где акцию принимают уже в седьмой раз, участники будут писать проверочную работу под диктовку журналиста, телерадиоведущего, актера Свердловского театра драмы Александра Борисова. Журналист увидит текст впервые - таково условие акции. Но и слушатели не имели возможности ранее познакомиться с произведением, так как оно написано специально для "Тотального диктанта".

"Дмитрий Глуховский, современный российский писатель, автор популярного бестселлера "Метро" и одного из самых обсуждаемых романов "Текст", подготовил рассказ о наследии и самореализации женщин", - прокомментировали в пресс-службе СОУНБ им. В.Г. Белинского.

Чтобы принять участии в акции, надо зарегистрироваться на сайте. Для тех, кто желает подготовиться к диктанту, Ельцин Центр организовал очные курсы. Они проходят по пятницам в 19:30.