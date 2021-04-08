Советник Президента РФ Валерий Фадеев приехал в Екатеринбург

У Валерия Фадеева запланировано несколько встреч в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Советник Президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев приехал в Екатеринбург. Известно, что он уже встретился со студентами УРФУ. В программе его визита также общение с местными жителями и совещание с полпредом Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым.

Рабочий визит рассчитан на два дня. 8 апреля утром он вместе с уполномоченной по права человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой провёл творческую встречу со студентами-журналистами УрФУ. В пресс-службе университета "Областной газете" сообщили, что мероприятие прошло в закрытом режиме, обсуждались особенности профессии журналиста.

Во второй половине дня Валерий Фадеев посетит центр "Россия - моя история" (ул. Народной воли, 49), там он выступит в рамках проекта "Прямая линия", сообщает департамент информполитики Свердловской области. Это мероприятие открытое, все желающие смогут задать интересующие их вопросы. Вход на площадку свободный.

В пятницу, 9 апреля, пройдёт совещание с полномочным представителем президента Владимиром Якушевым, где будут обсуждаться вопросы дополнительных мер обеспечения прав журналистов.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством прав представителей СМИ. Одним из ответственных поручения назначен Советник Президента России Валерий Фадеев.

Досье

Валерий Фадеев окончил факультет управления и прикладной математики МФТИ. Работал в Академии наук СССР. До 2017 года был учредителем медиахолдинга и редактором журнала "Эксперт". В 2017 году был избран Секретарём Общественной палаты РФ.

В октябре 2019 года указом Президента РФ он был назначен председателем Совета по правам человека.