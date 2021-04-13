Госэкзамены в вузах уходят в прошлое?

Пока ещё остаются университеты, где выпускники и госы сдают, и диплом защищают. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет (УрФУ), как и в прошлом году, отменил государственные экзамены для студентов большинства учебных направлений. Но, как выяснилось, такое решение принял не только самый крупный вуз Урала, где-то от госов начали отказываться ещё до пандемии.

Только для каждого десятого

«В 2021 году государственную итоговую аттестацию в Уральском федеральном университете предстоит пройти выпускникам лишь нескольких направлений подготовки преимущественно инженерного профиля. По большинству направлений госэкзамены проводиться не будут, так как решение об их отмене было принято ещё в прошлом учебном году в связи с пандемией», – сообщили в пресс-службе УрФУ.

Решение о проведении государственной итоговой аттестации в УрФУ принимается отдельно по каждому направлению подготовки. Точный перечень специальностей, по которым студентам придётся сдавать госэкзамен, опубликуют позже, но уже известно, что это не более десяти процентов от общего числа обучающихся.

«По ряду направлений гуманитарного, а также социально-экономического профиля госэкзамены не проводятся уже несколько лет, – пояснили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе УрФУ. – Опыт этих программ показывает, что отмена госов не сказывается на качестве знаний, а студенты могут уделить больше времени подготовке выпускной квалификационной работы.»

Уход от симуляции?

Журналист «Облгазеты» обратилась в другие вузы Свердловской области и выяснила, что похожая картина наблюдается не только в УрФУ. Так, в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) государственные экзамены предусматриваются только по направлению подготовки «Юриспруденция» и будут проходить в традиционной форме в этом году. Студенты других направлений, как сообщил журналисту «Облгазеты» проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх, будут защищать выпускную квалификационную работу.

В уральском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) сдача госов предполагается также не на всех направлениях обучения. А в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) отказались от госэкзаменов ещё три года назад. Это объясняется принятием федеральных государственных стандартов третьего поколения в 2015 году, которые дают право образовательной организации проводить государственную итоговую аттестацию в форме госов и защиты выпускной квалификационной работы (по простому – диплома) или только чего-то одного. Разрешения Министерства образования и науки России на отмену государственных экзаменов в вузах не требуется.

– Подготовка диплома всегда включает предзащиту, после которой студента могут выпустить на защиту или нет, – говорит ректор РГППУ Евгений Дорожкин. – Это очень глубокий и более надёжный способ проверки знаний, чем госэкзамены. Дипломник покажет свои реальные знания, понимание темы, и сразу будет видно, сам ли он написал работу. Думаю, это хорошее решение, которое кафедры нашего вуза приняли самостоятельно.

А вот Уральский государственный юридический университет и Уральский государственный медицинский университет, вопреки наметившейся тенденции, оставляют госэкзамены для своих выпускников. Однако, по мнению директора уральского филиала РАНХиГС Руслана Долженко, традиционный формат госов всё же уходит в прошлое.

– К сожалению, госы в текущем формате проверяют в первую очередь остаточные знания, а не навыки и компетенции, которые сейчас нужны, – считает Руслан Долженко. – Современные госэкзамены – просто симуляция образования, видимость. Самый правильный вариант – со временем отказываться от госов и вместо них внедрять комплексную проверку знаний. Например, защиту проектов: студент тянет билет, смотрит описание проблемы, придумывает решение и презентует его.

Студентам отсутствие госэкзаменов, конечно, по душе: молодое поколение практически потеряло способность что-то запоминать, а тем более в больших объёмах. И всё же чем руководствуются университеты, отменяя госэкзамены на одних направлениях обучения и оставляя на других – непонятно. Да, инженер будет проектировать, юрист – защищать, а врач – лечить, поэтому контроль качества образования особенно важен. Но тот же учитель ответственен за качество образования десятков школьников, а бухгалтер – за экономические вопросы предприятия, поэтому проверка их знаний также важна.

Если практика отмены госов окончательно укрепится вместе с дистанционным образованием, то через несколько лет работодателям в первую очередь придётся ориентироваться на дату окончания вуза пришедшего трудоустраиваться. Выпустился совсем недавно – значит, «компетенции» есть, а вот есть ли реальные знания и умения – вопрос…

КСТАТИ На кого равняются вузы в Свердловской области – непонятно, но в том же Московском государственном университете и Московском государственном институте международных отношений госэкзамены по-прежнему проводятся для всех выпускников. Традиционно выпускные экзамены сдают и в университетах «Лиги плюща», Оксфордском и Кембриджском университетах. Возможно, это одна из причин, почему эти учебные заведения находятся на высоких позициях в разных рейтингах вузов, а их выпускники всегда востребованы на рынке труда.

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