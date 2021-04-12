Российские музеи поздравили "Ночь музеев в Екатеринбурге" с 15-летием

Музеи отправили адресные приветы Екатеринбургу. Фото: Павел Ворожцов

"Ночь музеев в Екатеринбурге" пройдёт 15 мая. В этот же день акция будет отмечать своё 15-летие. По этому поводу команды из 10-ти российских музеев подготовили видеоэкскурсии для жителей уральской столицы.

Первые 10 роликов уже можно посмотреть на сайте акции, во вкладке "Прогулки по музеям России". Экскурсии подготовили музей-заповедник "Петергоф" с живописными садами, "Музей черепов и скелетов" и арт-галерея "Домик ангелов" из Калининградской области, Ирбитский государственный музей ИЗО, который покажет гравюры Альбрехта Дюрера и Рембрандта ван Рейна и другие. Сейчас от каждого музея есть только по одному ролику, но в дальнейшем список экскурсий будет пополняться. Каждый выпуск сопровождается адресным приветствием для екатеринбуржцев.

"Особенностью проекта "Прогулки по музеям России" стали тщательный выбор самых примечательных экспонатов из музейных коллекций, наглядный видеоформат, хронометраж всего около одной минуты и адресные приветы Екатеринбургу из разных городов нашей страны. Всё это позволяет узнать много интересных музейных фактов, получить яркие впечатления и ощутить себя частью масштабного федерального проекта "Ночь музеев", - отмечают организаторы проекта.

В прошлом году онлайн-программа акции в Екатеринбурге прошла 16 мая, офлайн-мероприятия из-за пандемии перенесли на 14 ноября. В этом году организаторы не планируют переносить основные мероприятия. Детская программа пройдёт 15 мая с 11:00 до 18:00, основную программу проведут также 15 мая с 19:00 до 02:00 16 мая. Информационный центр откроется на день раньше, 14 мая. Темами проекта в этом году станут 15-летие акции, Год медицинского работника и Год науки и технологий в РФ.

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