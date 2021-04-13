Екатеринбург примет Евразийский экономический форум в одиннадцатый раз

В этом году ожидают рекордное количество участников. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Почётными гостями мероприятия станут 26 послов и ректоры 36 вузов из разных стран. Екатеринбург принимает форум с 2010 года.

Евразийский экономический форум молодёжи в столице Урала пройдёт 20-22 апреля. Уже зарегистрировано 5,5 тыс. участников из 64 стран мира и 74 регионов России. Это студенты, школьники и молодые исследователи. Тема этого года "Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей".

Для участников форума подготовили шесть тематических конгрессов, 42 конкурса научно-исследовательских работ, а также открытые лекции от экспертов из Венгрии, России, Турции, Малайзии и других стран. Закрывать мероприятие будет Бал дружбы.

Часть мероприятий из-за пандемии проведут онлайн. В своих проектах участники исследуют темы безотходного производства, ценности человеческого капитала, проблемы малого бизнеса, особенности национального гостеприимства.

"За свою десятилетнюю историю форум прошёл большой путь и стал по-настоящему знаковым событием для города и области. Мероприятие давно вышло на международный уровень, и с каждым годом становится только популярнее, ведь молодым людям всего мира нужны возможности для реализации своих идей и амбиций", — приводит слова ректора УрГЭУ Якова Силина департамент информполитики региона.