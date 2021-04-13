Темы дня

Общество / Образование
13 апреля 2021, 20:27

Екатеринбург примет Евразийский экономический форум в одиннадцатый раз

  Анна Митчина
Ребята разных национальностей

В этом году ожидают рекордное количество участников. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Почётными гостями мероприятия станут 26 послов и ректоры 36 вузов из разных стран. Екатеринбург принимает форум с 2010 года.

Евразийский экономический форум молодёжи в столице Урала пройдёт 20-22 апреля. Уже зарегистрировано 5,5 тыс. участников из 64 стран мира и 74 регионов России. Это студенты, школьники и молодые исследователи. Тема этого года "Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей".

Для участников форума подготовили шесть тематических конгрессов, 42 конкурса научно-исследовательских работ, а также открытые лекции от экспертов из Венгрии, России, Турции, Малайзии и других стран. Закрывать мероприятие будет Бал дружбы.

Часть мероприятий из-за пандемии проведут онлайн. В своих проектах участники исследуют темы безотходного производства, ценности человеческого капитала, проблемы малого бизнеса, особенности национального гостеприимства.

"За свою десятилетнюю историю форум прошёл большой путь и стал по-настоящему знаковым событием для города и области. Мероприятие давно вышло на международный уровень, и с каждым годом становится только популярнее, ведь молодым людям всего мира нужны возможности для реализации своих идей и амбиций", — приводит слова ректора УрГЭУ Якова Силина департамент информполитики региона.

Евразийский экономический форум ежегодно проходит в Екатеринбурге на базе Уральского экономического университета при поддержке правительства Свердловской области, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.04.2021, 20:27 / Общество
Екатеринбург примет Евразийский экономический форум в одиннадцатый раз
13.04.2021, 20:01 / Общество
В Нижнем Тагиле в подъезде жилого дома обнаружили учебную гранату
13.04.2021, 19:31 / Общество
Евгений Куйвашев открыл форум «Здравоохранение Урала-2021»
13.04.2021, 19:13 / Общество
На Белоярском водохранилище спасли 11 рыбаков-любителей
13.04.2021, 18:55 / Общество
Проект ремонта здания мэрии Екатеринбурга оценили в 17,6 млн рублей