В здании бывшего нижнетагильского колледжа "Самородок" создадут креативный кластер

Креативный кластер станет центром притяжения людей творческих профессий. Фото: пресс-службы администрации Нижнего Тагила.

К лету этого года в Свердловской области появится новый креативный кластер. На его создание один из спонсоров выделил 10 млн рублей.

В Нижнем Тагиле сегодня прошла дискуссия о перспективах развития креативных индустрий. На встрече представили новую площадку, где к лету 2021 года организуют новый креативный кластер, который создают в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab. Ей стало здание бывшего колледжа им. Н.А. Демидова. Как считают организаторы, созданный кластер к концу этого года станет центром притяжения креативной молодёжи, а также крупных творческих мероприятий. В сентябре этого года здесь уже пройдёт 6-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Свердловская область оказалась в десятке регионов, которые участвуют в программе Rurban Creative Lab. Екатеринбург, Нижний Тагил и Черноисточинск к сентябрю 2021 года должны предоставить механизмы преобразования промзон и заброшенных зданий в креативные пространства.

"Мы разработаем масштабируемую модель формирования креативного кластера в сельской территории и в небольшом городе и будем готовы поделиться этим опытом с командами других регионов", — передаёт слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой департамент информполитики региона.

Главными спонсорами проекта выступили предприятие ЕВРАЗ и администрация Нижнего Тагила. Они выражают надежду, что появление такого кластера поспособствует развитию территории, создаст новые рабочие места и снизит отток молодёжи.

"Почему мы направили 10 млн. рублей в развитие креативного кластера в Нижнем Тагиле? Во-первых, мы хотим, чтобы люди любили город, в котором живут. Во-вторых, помогаем поднимать уровень культуры в городе. И третье – Урал был и остаётся опорным краем державы», — приводит слова вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Рядом с площадкой находятся студия звукозаписи, IT-школа, три профильных учебных заведения, Центр современного искусства, а также кофейня. Организаторы уверены, что близость к этим заведениям позволит центру притягивать людей творческих профессий.