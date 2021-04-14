Темы дня

Общество / Образование
14 апреля 2021, 18:47

В здании бывшего нижнетагильского колледжа "Самородок" создадут креативный кластер

  Анна Митчина
Здание колледжа им. Демидова

Креативный кластер станет центром притяжения людей творческих профессий. Фото: пресс-службы администрации Нижнего Тагила.

К лету этого года в Свердловской области появится новый креативный кластер. На его создание один из спонсоров выделил 10 млн рублей.

В Нижнем Тагиле сегодня прошла дискуссия о перспективах развития креативных индустрий. На встрече представили новую площадку, где к лету 2021 года организуют новый креативный кластер, который создают в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab. Ей стало здание бывшего колледжа им. Н.А. Демидова. Как считают организаторы, созданный кластер к концу этого года станет центром притяжения креативной молодёжи, а также крупных творческих мероприятий. В сентябре этого года здесь уже пройдёт 6-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Свердловская область оказалась в десятке регионов, которые участвуют в программе Rurban Creative Lab. Екатеринбург, Нижний Тагил и Черноисточинск к сентябрю 2021 года должны предоставить механизмы преобразования промзон и заброшенных зданий в креативные пространства.

"Мы разработаем масштабируемую модель формирования креативного кластера в сельской территории и в небольшом городе и будем готовы поделиться этим опытом с командами других регионов", — передаёт слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой департамент информполитики региона.

Главными спонсорами проекта выступили предприятие ЕВРАЗ и администрация Нижнего Тагила. Они выражают надежду, что появление такого кластера поспособствует развитию территории, создаст новые рабочие места и снизит отток молодёжи.

"Почему мы направили 10 млн. рублей в развитие креативного кластера в Нижнем Тагиле? Во-первых, мы хотим, чтобы люди любили город, в котором живут. Во-вторых, помогаем поднимать уровень культуры в городе. И третье – Урал был и остаётся опорным краем державы», — приводит слова вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Рядом с площадкой находятся студия звукозаписи, IT-школа, три профильных учебных заведения, Центр современного искусства, а также кофейня. Организаторы уверены, что близость к этим заведениям позволит центру притягивать людей творческих профессий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2021, 19:35 / Экономика
Банк России не видит рисков отключения страны от международных платёжных систем
14.04.2021, 18:47 / Общество
В здании бывшего нижнетагильского колледжа "Самородок" создадут креативный кластер
14.04.2021, 18:28 / Общество
«Чистые Игры-2021» пройдут в семи населённых пунктах Свердловской области
14.04.2021, 17:47 / Общество
Пожарники предотвратили возгорание 30 домов в Талице
14.04.2021, 17:33 / Общество
В Екатеринбурге презентовали проект бульвара "Каменная река" на ЖБИ