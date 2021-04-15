В Сухом Логе открылась армянская школа

Для выступлений ребят заказали национальные костюмы. Фото: Олеся Салтанова/«Знамя победы».

В Сухом Логе открылась школа армянского языка, речи и народных традиций Армении. О необычном просветительском проекте рассказали коллеги из газеты «Знамя победы».

Инициатором проекта (а также руководителем и одним из преподавателей школы) выступила коренная армянка, уроженка города Севан Люси Мкртчян. После окончания Ленинградского института культуры она вернулась на родину, а с началом развала Советского Союза вместе с семьёй обосновалась на Урале.

– Идею открыть школу вынашивала долго: хотелось, чтобы подрастающее поколение впитывало армянские традиции и не забывало армянский язык, – рассказала Люси Мкртчян. – Администрация городского округа идею поддержала, нашла место в ДК «Кристалл». Мы разработали методическую программу, куда включили изучение языка, традиций и истории, уроки танцев, игру на армянском музыкальном инструменте – каноне.

Местная община, в которой насчитывается более 300 человек, помогла купить учебники и тетради.

Занятия бесплатно проводятся во Дворце культуры «Кристалл» по средам, субботам и воскресеньям. Сейчас в школе – 24 ребёнка в возрасте от 5 до 13 лет и двое взрослых. В перспективе в школе будут заниматься и ребята из соседних городов.

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