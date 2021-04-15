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Общество / Образование
15 апреля 2021, 15:12

Более 20 тысяч свердловских одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение

  Анна Митчина
Девушка пишет сочинение

Для получения зачёта необходимо, чтобы работа соответствовала минимум трём критериям из пяти. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня по всей России одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Оно служит допуском к сдачи ЕГЭ.

Темы сочинения публикуют за 15 минут до начала процедуры. В каждом часовом поясе свой пакет заданий.

Школьники Свердловской области выбирали из пяти тем: "Какие деяния заслуживают благодарной памяти потомки?", "Как найти своё место в обществе?", "Меняются ли люди в условиях технического прогресса?", "Какие вопросы чаще всего задает человек самому себе?" и "Что связывает сегодняшних людей с предыдущим поколением?".

На написание сочинения было выделено 3 часа 55 минут. В своих работах выпускники должны были аргументировать мысли примерами из художественной литературы и источников общественных наук, чтобы более развёрнуто отобразить мнение по заданной теме, передаёт департамент информполитики региона.

Сочинение оценивается по системе "зачёт"/"незачёт". Ключевые требования - это соответствие объёму (минимум 350 слов) и самостоятельность написания работы. Если что-то из них не выполнено, работу автоматически не засчитывают.

Результаты объявят через семь дней. Если кто-то получит "незачёт" по своей работе, они смогут пересдать сочинение 5 мая. Ребята с ограниченными возможностями здоровья могут писать изложение, оно будет оцениваться по такой же системе.

В этом году участие приняли более 20 тысяч выпускников. В прошлом году сочинение писали 19,4 тысячи школьников. 

Областная газета Свердловской области

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