В Екатеринбург привезут подлинники Винсента Ван Гога и Клода Моне

Винсент Ван Гог. Пейзаж с домом и пахарем. 1889 Фото: пресс-служба Музея Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Выставочный центр "Эрмитаж-Урал" начнёт работать 1 июля 2021. Он откроется выставкой французской живописи и скульптуры XIX века "От романтизма к импрессионизму".

Екатеринбуржцы смогут увидеть подлинные работы таких знаменитых мастеров, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Поль Гоген, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Поль Сезанн, Огюст Роден, Поль Деларош и других, рассказали "Облгазете" в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Экспонаты привезут из личного собрания Эрмитажа. Из Санкт-Петербурга прибудут около 80 произведений – 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 полотен импрессионистов и постимпрессионистов.

Выставка "От романтизма к импрессионизму" разместится на первом этаже обновлённого центра. Здесь планируют проводить временные проекты от Государственного Эрмитажа, они будут проходить дважды в год.

Второй этаж центра займёт постоянная экспозиция "Западноевропейское искусство XIV–XIX веков", где будут представлены предметы разных времён, от античности до начала ХХ века. В основой коллекции будут экспонаты, подаренные Эрмитажем в благодарность за сохранение их шедевров в годы Великой Отечественной войны. Этому периоду будет посвящена мемориальная выставка на третьем этаже.

О дате открытия выставочного центра стало известно в середине марта. Две недели назад корреспонденты "Облгазеты" посетили стройку объекта. Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никиты Корытина тогда рассказал, что готовность площадки – 99 процентов.