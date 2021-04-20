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Общество / Образование
20 апреля 2021, 16:27

Молодым свердловским педагогам предоставят дополнительные выплаты

  Павел Зубкова
выплаты учителям

Педагоги, которые будут работать в сельской местности, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, в городских поселениях – 35 тыс. рублей, в городах – 30 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области молодым педагогам предоставят расширенные возможности для получения мер социальной поддержки. Соответствующее решение было принято на 55-м заседании регионального Заксобрания.

Народные избранники рассмотрели изменения в закон «Об образовании в Свердловской области». По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, обновленный закон позволит повысить уровень социальной защищенности педагогов.

«Данным законом предусмотрено, что лица, которые проходят обучение в вузах по специальности «образование и педагогические науки», успешно прошли промежуточные аттестационные экзамены, но не завершив своё образование уже начали педагогическую деятельность, имеют возможность получить так называемые «подъёмные», - пояснила Людмила Бабушкина.

Она также добавила, что педагоги, которые будут работать в сельской местности, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, в городских поселениях – 35 тыс. рублей, в городах – 30 тыс. рублей.

Глава комитета Законодательного собрания по социальной политике Вячеслав Погудин в свою очередь подчеркнул, что статья 24 областного закона об образовании регулирует вопросы предоставления соцгарантий и мер соцподдержки для молодых педагогов.

Он рассказал, что для получения единовременного пособия молодой педагог должен приступить к работе по полученной специальности сразу же после окончания обучения в вузе.

«Изменение позволяет молодым педагогам, которые ещё не завершили своё образование и не получили диплом, но имеют необходимый объём освоения педагогической программы, приступать к педагогической деятельности. И вот эта категория молодых специалистов до сегодняшнего момента не могла получить меру социальной поддержки в случае завершения высшего образования», - сказал Вячеслав Погудин, добавив, что изменения в законодательство были разработаны, чтобы исключить это неравенство.

Областная газета Свердловской области

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