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Общество / Образование
21 апреля 2021, 12:53

Выпускной УрФУ пройдёт в традиционном формате 26 июня

Выпускники УрфУ кидают шапочки

В этом году вуз возвращается к празднованию выпускного офлайн. Будут соблюдаться противоэпидемические меры. Фото: Алексей Кунилов

УрФУ возвращается к традиции проведения очных выпускных. В этом году праздник для студентов состоится в субботу, 26 июня.

"Праздник пройдёт в традиционном формате в три этапа: встречи в институтах, торжественная церемония на университетской площади и дискотека с участием хэдлайнера, имя которого держится в секрете", - рассказали в УрФУ.

Наомним, что в прошлом году у выпускающихся студентов был дистанционный выпускной из-за коронавирса. В этом году вуз возвращается к празднованию выпускного офлайн. Отмечается, что на мероприятиях будут соблюдаться меры по противодействию распрорастранения инфекции.

При этом отметим, что УрФУ, как и в прошлом году, отменил госэкзамены для студентов большинства направлений. Подробности в материале "Областной газеты" "Госэкзамены в вузах уходят в прошлое?".

Отметим, что в ночь на 26 июня в этом году пройдёт Уральская ночь музыки. Оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии. Сформирован полный список участников Ural Music Night-2021.

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Организаторы Ural Music Night прокомментировали слухи о возможном выступлении на фестивале Моргенштерна.

Областная газета Свердловской области

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