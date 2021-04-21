Выпускной УрФУ пройдёт в традиционном формате 26 июня

В этом году вуз возвращается к празднованию выпускного офлайн. Будут соблюдаться противоэпидемические меры. Фото: Алексей Кунилов

УрФУ возвращается к традиции проведения очных выпускных. В этом году праздник для студентов состоится в субботу, 26 июня.

"Праздник пройдёт в традиционном формате в три этапа: встречи в институтах, торжественная церемония на университетской площади и дискотека с участием хэдлайнера, имя которого держится в секрете", - рассказали в УрФУ.

Наомним, что в прошлом году у выпускающихся студентов был дистанционный выпускной из-за коронавирса. В этом году вуз возвращается к празднованию выпускного офлайн. Отмечается, что на мероприятиях будут соблюдаться меры по противодействию распрорастранения инфекции.

При этом отметим, что УрФУ, как и в прошлом году, отменил госэкзамены для студентов большинства направлений. Подробности в материале "Областной газеты" "Госэкзамены в вузах уходят в прошлое?".