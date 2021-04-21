Темы дня

Общество / Образование
21 апреля 2021, 14:41

Семьям с детьми-школьниками выплатят по 10 тысяч рублей

Школьница за партой

Выплаты осуществят в середине августа. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьникам. Деньги получат также семьи будущих первоклассников, которые в этом году пойдут в школу.

"Единовременая выплата семьям, в которых растут дети школьного возраста, составит 10 тысяч рублей. Предлагаю распространить меру на тех, кто в этом году только пойдёт учиться. Выплаты проведём в середине августе, чтобы детей успели подготовить к школе", - заявил глава государства в рамках ежегодного пославния Федеральному собранию.

Читайте также:

В России с 1 июля одиноким родителям будут выплачивать по 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет.

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.04.2021, 17:07 / Общество
В России 60% абитуриентов смогут поступить в вузы бесплатно
21.04.2021, 16:50 / Общество
Школьные выпускные в 2021 году пройдут очно
21.04.2021, 16:49 / Общество
Евгений Куйвашев прокомментировал строительство трассы "Москва - Казань - Екатеринбург"
21.04.2021, 16:35 / Общество
Кураторы в колледжах получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей
21.04.2021, 16:13 / Общество
В России до конца 2024 года построят не менее 1300 школ