Семьям с детьми-школьниками выплатят по 10 тысяч рублей

Выплаты осуществят в середине августа. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьникам. Деньги получат также семьи будущих первоклассников, которые в этом году пойдут в школу.

"Единовременая выплата семьям, в которых растут дети школьного возраста, составит 10 тысяч рублей. Предлагаю распространить меру на тех, кто в этом году только пойдёт учиться. Выплаты проведём в середине августе, чтобы детей успели подготовить к школе", - заявил глава государства в рамках ежегодного пославния Федеральному собранию.

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