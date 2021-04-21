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Общество / Образование
21 апреля 2021, 16:50

Школьные выпускные в 2021 году пройдут очно

  Анна Митчина
Выпускники

Для этого необходимо избежать вспышку заболевания. Фото: Павел Ворожцов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду на то, что выпускные у школьников пройдут очно. Для этого надо не допустить новой вспышки заболеваний.

Сергей Кравцов уточнил, что необходимо соблюдать все правила, связанные с ограничением распространения коронавируса.

"Мы надеемся, что, с учётом требований Роспотребнадзора, очно пройдут выпускные вечера. Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний", - цитирует министра просвещения ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно, что УрФУ тоже проведут выпускной для студентов в традиционной очной форме.

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