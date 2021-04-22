Стройка года: как растёт новая школа в Байкалово?

Жители Байкалово следят за главной стройкой года – к 1 сентября в селе откроется долгожданная школа на 550 мест. Фото: Алексей Кунилов

Жители Байкалово следят за главной стройкой года – к 1 сентября в селе откроется долгожданная школа на 550 мест. Стоимость проекта – почти 600 млн рублей, и больше половины этой суммы – 350 млн рублей – выделено из федерального бюджета в рамках программы «Современный облик сельских территорий».

Как рассказал глава района Алексей Дорожкин, в учреждении предусмотрены актовый зал, библиотека, тир, футбольное поле с беговой дорожкой и крытый спортивный центр. За парты в новом здании сядут ученики 5-х-11-х классов. Это позволит разгрузить действующее здание школы, где сегодня в две смены занимаются 870 детей.

Алексей Дорожкин приезжает на стройку два-три раза в неделю, на один из обходов он пригласил «ОГ». Сейчас готовность объекта – более 60 процентов.

Фасад школы практически готов. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Будущий классный кабинет. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

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