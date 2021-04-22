Утверждён график сдачи ЕГЭ-2021

Начало всех экзаменов запланировано на 10:00 по местному времени. Фото: Павел Ворожцов.

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили график сдачи ЕГЭ-2021. Основной период Единого государственного экзамена стартует 31 мая и продлится до 25 июня.

Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, первыми аттестуются школьники, которые решили сдавать географию, литературу и химию. В свою очередь больше времени на подготовку будет у любителей информатики. В этом году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах экзамен по ИКТ.

График основного этапа ЕГЭ-2020 выглядит следующим образом:

31 мая – география, литература, химия;

3 и 4 июня – русский язык;

7 июня – математика профильного уровня;

11 июня – история, физика;

15 июня – обществознание;

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; за исключением раздела "Говорение"), биология;

21 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел "Говорение");

22 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский; раздел "Говорение");

24 и 25 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Резервными днями сдачи Единого госэкзамена стали 28 и 29 июня, 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день – 17 июля. Начало всех экзаменов запланировано на 10:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что одиннадцатиклассникам, решившим поступать в вузы, необходимо набрать количество баллов не ниже минимального порога, установленного Рособрнадзором (по русскому языку – 24 балла, по математике – 27 баллов). Тем, кто не планирует продолжать учёбу в вузах, достаточно сдать госэкзамены по русскому языку и математике на оценку не ниже чем "удовлетворительно".

Добавим, более 20 тысяч свердловских выпускников уже написали итоговое сочинение. Оно служит допуском к сдаче ЕГЭ.