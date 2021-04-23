В Екатеринбурге подготовили около 20 тысяч мест в детских садах

Количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет увеличили в 10 раз. Фото: Алексей Кунилов

На брифинге в администрации Екатеринбурга, где обсуждались вопросы комплектования детских садов в городе, рассказали, сколько мест подготовлено для детей в этом году. Для детей в возрасте от трёх до четырёх лет заготовили 11 508 мест.

Для малышей от двух до трёх лет укомплектовали 8 255 мест, в их число входит 1 165 мест для кратковременного пребывания. По сравнению с прошлым годом, количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет увеличили в 10 раз - с 30 до 322. Также выделили пробные 15 мест для детей от 1 года до 1,5 лет.

"Эти места будут расположены в отдалённых территориях. Это пилотный проект, отработаем в этом году, посмотрим, насколько будет популярно, насколько справляются наши детские сады и будем развивать", - отметила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Также на брифинге рассказали, что в этом году открываются два детских сада на 300 и 250 мест в Академическом. Закрыть потребность в местах в этом районе планируют за счёт выпускников - в этом году из садиков Академического выходит 40 групп. В Солнечном открывается новый садик на 250 мест.

Напомним, на строительство каждого из этих садов потребовалось более 235 млрд рублей.