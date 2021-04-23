95% свердловских библиотек примут участие в акции "Библионочь-2021"

Библиотека для детей и молодёжи им. Крапивина проведёт благотворительный сбор книг для одной из библиотек региона. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области акция пройдёт в 791 библиотеке из 832 действующих в регионе. Каждая из них подготовила свою программу.

По словам и.о. первого министра культуры Свердловской области Натальи Шибановой, "это самая масштабная акция за всё время её проведения в регионе: мы фиксируем наибольшее количество участников по сравнению с предыдущими годами".

Акция стартует 24 апреля в 18:00. Полную программу можно посмотреть тут. На все мероприятия необходима регистрация.

В департаменте информполитики региона отмечают, что в Екатеринбурге будет функционировать 16 площадок. Среди их числа будут областные государственные библиотеки, Объединенный музей писателей Урала, Ельцин-Центр и Дом книги.

Каждое учреждение подготовило уникальную программу. В Свердловской областной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) пройдут: творческая встреча с писателем-фантастом Борисом Долинго, инклюзивные чтения, многочисленные мастер-классы, на одном из которых зрячие люди смогут нарисовать звезду шрифтом Брайля. Также они организовали ночную экскурсию по Екатеринбургу для незрячих, которая пройдёт с 22:00 до 24:00.

В библиотечном центре "Екатеринбург" (ул. Мамина-Сибиряка, ) покажут "Незаконный фильм» о цифровой фотографии на немецком языке, в библиотеке №17 (ул. Ленина, 70) пройдёт урок каллиграфии преподавателя китайского языка, а в конце вечера будет организован музыкальный квартирник.

Напомним, ранее была объявлена тема Всероссийской акции "Библионочь". В 2021 году она будет посвящена 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина.