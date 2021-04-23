В Екатеринбурге открывают группу для годовалых детей

В этом году в детсадах больше всего мест появится в группах для детей от двух до трёх лет. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году число мест в детских садах Екатеринбурга увеличится на 900. Больше всего мест появится в ясельных и младших группах. Также в городе впервые заработает пилотный проект детского сада для детей от года до полутора лет.

В этом году детские сады уральской столицы примут 23 459 дошколят. По словам начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко, уже осенью в городе введут четыре новых учреждения. В Академическом районе откроются детсады на 300 мест в квартале №26 и на 250 мест в квартале №11. В микрорайоне Солнечном появятся детсады на 250 мест и на 100 мест.

– В этом году детям в возрасте двух-трёх лет будет предоставлено 8 255 мест – в 2020-м их было всего 6 422, – рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. – Для детей в возрасте от полутора до двух лет будет укомплектовано 322 места, хотя в прошлом году их было 30. Также предусмотрено 1 160 мест для детей с особыми образовательными потребностями, что на 150 больше, чем в 2020 году.

А вот число мест в садиках для детей с трёх до четырёх лет сократят почти на 1 200 – до 11,5 тысячи. По словам Екатерины Сибирцевой, потребность в группах этого возраста уменьшилась.

Зато в Екатеринбурге откроют пробную группу на 15 малышей от года до полутора лет – проверить, справится ли учреждение с новой аудиторией, и будет ли востребована такая услуга у горожан.

– В детских садах созданы особые условия для детей в возрасте до трёх лет, – говорит Константин Шевченко. – Их размещают на первом этаже, увеличивают нормативы по площади: на одного ребёнка рассчитано 2,5 метра, тогда как на детей старше трёх лет приходится по два метра. Образовательный процесс организован с учётом возрастной специфики.

Также Екатерина Сибирцева напомнила, что с октября 2020 года в 122 детсадах уральской столицы действует программа по работе с детьми в возрасте до года и их родителями. Это не прямое посещение учреждения, а консультирование семьи, совместные прогулки, детский лагерь – всё это готовит ребёнка к дошкольному образованию. Сейчас в департаменте работают над тем, чтобы увеличить число детсадов, реализующих такую программу.

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