Студенты УрФУ будут отдыхать с 1 по 10 мая

Часть занятий перенесут с выходных на другие дни. Фото: Галина Соловьёва.

Руководство УрФУ объявило для студентов выходные дни с 1 по 10 мая. Часть занятий перенесут с выходных на другие дни.

Как сообщается в официальном Telegram-канале УрФУ, соответствующий указ о выходных в ближайшее время подпишет ректор университета Виктор Кокшаров.

"C 1 по 10 мая студенты УрФУ отдыхают.Занятия с 3 и 8 мая будут перенесены и проведены с 12 по 21 мая", - сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Telegram-канал УрФУ

Напомним, в пятницу 23 апреля Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни между майскими праздниками. В субботу российский лидер подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.