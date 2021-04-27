В Екатеринбурге вместо многоэтажек построят новые школы

Для половины участков уже разработаны проекты. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на заседании гордумы внесли изменения в правила землепользования и застройки городской территории. Теперь в уральской столице появится четыре участка, на которых построят новые школы.

В проекте изменений рассматривали 10 участков. Из них четыре участка на улицах Шейнкмана, Советская, Щорса и Рощинская перевели из категории Ж-5 (зона размещения многоэтажных жилых домов) в ЦС-6 (зона объектов общего образования). Здесь планируют построить новые школы.

Для половины участков уже есть разработанные проекты. Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, на Шейнкмана построят новую начальную школу на 400 мест. Для участка на улице Щорса идёт проектирование проекта. Здесь планируют разместить школу на 1500 мест. На других местах также собираются строить учебные заведения на 1500 мест.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге введут в эксплуатацию четыре школы. За счёт этих объектов к 1 сентября 2021 года в столице Урала появятся 2 550 школьных мест.

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