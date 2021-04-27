В Свердловской области школьники сдали пробный ЕГЭ по информатике

До этого года школьники сдавали информатику не на компьютерах. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале выпускники сдали пробный ЕГЭ по информатике. Экзамен впервые проводился на компьютерах.

В федеральном пробном ЕГЭ по информатике приняли участие около 3600 свердловских выпускников. Масштабная тренировка позволяет выпускникам познакомиться с процедурой сдачи экзамена, выявить слабые места, а также отработать технические навыки.

До этого года ученики сдавали только теоретическую часть на классических бумажных тестах, теперь выпускники будут демонстрировать и практические навыки. Помимо выполнения 27 заданий, школьники должны создать программу на алгоритмическом языке. На работу отведено 3 часа 55 минут, всё как и на настоящем экзамене.

Процент учеников, выбравших информатику для сдачи ЕГЭ, растёт. Пять лет назад этот предмет сдавали 11% выпускников. В этом году число увеличилось до 18%.

"В регионе реализуется программа "Уральская инженерная школа", которая предполагает подготовку специалистов по инженерным направлениям. Этот проект позволил обеспечить рост числа выпускников, которые в качестве экзамена выбирают физику, биологию, химию, информатику для поступления в технические вузы", – передаёт слова министра образования региона Юрия Биктуганова департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области на сегодняшний день для сдачи ЕГЭ подготовили 146 участков, 22 из них - в Екатеринбурге. Напомним, ранее утвердили график сдачи экзаменов. Основной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 25 июня. Также вчера стали известны даты сдачи ОГЭ и ГВЭ.