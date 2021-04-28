Школьники Екатеринбурга уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Школьники вернутся за парты 11 мая. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургские школьники получили дополнительные каникулы. Учащиеся будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Об этом "Областной газете" сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга. Изданию также уточнили, что в указанный период времени не будут функционировать организации допобразования (кружки, секции).

Что касается детсадов, в настоящее время заведующие дошкольных учреждений проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в период с 4 по 7 мая. Он завершится сегодня. Итоги озвучат завтра.

Ранее в департаменте образования заявляли, что екатеринбургские школы и детсады сами определят режим работы в межпраздничные выходные – с 4 по 7 мая.