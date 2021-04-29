Стало известно, как будут работать екатеринбургские детсады с 4 по 7 мая

Садики будут принимать детей с 4 по 7 мая. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала детсады будут принимать детей в межпраздничные выходные – с 4 по 7 мая. О потребности в работе групп в ДОУ заявили родители юных екатеринбуржцев.

Как рассказали в департаменте образования горадминистрации, заведующим муниципальных детских садов было рекомендовано учесть мнение родителей. Каждому руководителю ДОУ в зависимости от количества детей, которых родители планируют привести, поручено организовать присутсвие на рабочем месте необходимого количества сотрудников.

В свою очередь, родителям нужно поставить своего ребёнка на питание (до 12:00 30 апреля). Уточняется, что никаких справок с законных представителей детей не требуется.

Ранее "Облгазета" сообщала, что екатеринбургские школьники получили дополнительные каникулы. Учащиеся будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. В указанный период времени не будут функционировать организации допобразования (кружки, секции).