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Общество / Образование
5 мая 2021, 12:26

Объявлены даты последнего звонка и выпускных в школах Екатеринбурга

Выпускники танцуют вальс

Последние звонки пройдут в пятницу, 21 мая. Фото: Галина Соловьёва

Департамент образования администрации Екатеринбурга выпустил распоряжение "Об организованном окончании 2020/2021 учебного года". Согласно документу, последние звонки для учеников 9-х и 11-х классов пройдут 21 мая.

У девяитклассников они будут проведены в виде классных часов, а у выпускников 11-х классов - в виде торжественных линеек с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Выпускные для учеников 9-х классов рекомендовано проводить 23 июня с 12:00 до 14:00, а для выпускающихся из 11-х классов - 1 июля с 15:00 до 18:00. В этом году девятый класс оканчивают 13 700 екатеринбуржцев, одиннадцатый - 7 300 ребят.

Согласно распоряжению все школьники Екатеринбурга, кроме выпускников, будут учиться до конца мая. Для учеников 9-х и 11-х классов этот учебный год завершится 21 мая. Первоклассники закончат учиться в соответствии с календарным учебным графиком школ.

Областная газета Свердловской области

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