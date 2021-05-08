Более 3 тысяч педагогов свердловских колледжей получат доплату в 5 тысяч

Допвыплаты получат те, кто совмещает свои основные обязанности с кураторством. Фото: Владимир Мартьянов

Кураторам в колледжах и техникумах в Свердловской области назначат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей по поручению Президента РФ. В 111 учреждениях региона насчитали 3 900 студенческих групп, в том числе обучающихся заочно.

"Информация об общем количестве студенческих групп для расчёта объёма средств из федерального бюджета на начисление выплат уже направлена в Минпросвещения РФ", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.

Допвыплаты получат те, кто совмещает свои основные обязанности с кураторством. Таким образом педагогов среднего профессионального образования уравняют в правах с учителями школ, которые получают по 5 тысяч рублей за классное руководство с 1 сентября 2020 года.

"Ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей", - заявил 21 апреля в рамках послания Федеральному Собранию РФ Владимир Путин.