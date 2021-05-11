Уральский хореографический колледж обрел обновлённое здание и объявил набор учеников

Павел Креков и Светлана Учайкина посетили обновленное здание Уральского хореографического колледжа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В здании основного корпуса Уральского хореографического колледжа начались занятия. 11 мая обновлённое после ремонта здание посетили заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр культуры региона Светлана Учайкина.

Колледж является единственной в Свердловской области профессиональной образовательной организацией, осуществляющей подготовку артистов балета. Новое 7-этажное здание колледжа находится по адресу: Екатеринбург, улица Циолковского 59. Оно расположено в 15 минутах ходьбы от общежития, где проживают иногородние ученики.

В нём разместились два хореографических класса, кабинеты для индивидуальных занятий фортепиано, кабинеты общеобразовательных дисциплин, класс теоретических музыкальных дисциплин, кабинет сценического грима, библиотека, гардероб и столовая.

По словам Павла Крекова, раньше воспитанники колледжа были вынуждены проходить обучение в разных зданиях. Так, занятия по общеобразовательным предметам проводили в музыкальном колледже, специальная подготовка шла в детской филармонии и так далее. Теперь эта проблема решена.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, директор Уральского хореографического колледжа Ирина Соловьёва рассказала, что объявлен новый набор талантливых детей.

«Сегодня в колледже 105 учащихся. Этим летом мы наберём ещё 15 человек. Смотры будут организованы и в муниципалитетах области – в Каменске-Уральском, Богдановиче, Берёзовском, Реже. Первые вступительные творческие испытания пройдут в июне», - рассказала она.

Светлана Учайкина в свою очередь сообщила, что для того, чтобы новое помещение колледжа смогло открыть двери для воспитанников уже в мае, из областного бюджета в 2020 году на приобретение оборудования было выделено 16 млн рублей. Кроме того, область взяла на себя обязательства по оплате аренды. Строительство, реконструкцию и ремонт помещения провели спонсоры.

Для справки: В 1935 году при Свердловском театре оперы и балета открылось хореографическое училище. С началом Великой Отечественной войны, летом 1941 года, училище закрылось. В 2014 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области был возрождён Уральский хореографический колледж. Уже 1 сентября 2015 года учреждение впервые открыло свои двери ученикам.

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