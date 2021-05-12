21 тысяча выпускников по России сегодня пересдают итоговое сочинение

На написание работы отводится 3 часа 55 минут. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня по всей России выпускники 11-х классов пересдают итоговое сочинение. Оно является допуском к сдачи ЕГЭ.

Сегодня первый из двух резервных дней для повторного написания итогового сочинения. Его пишут те школьники, которые получили "незачёт" за предыдущую работу, не явились на сдачу или не завершили её по уважительной причине.

"Почти 21 тыс. участников напишет итоговое сочинение в дополнительный срок, 12 мая, 508 участников будут в этот день писать изложение", - передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Изложение пишут ребята, которые имеют ограничения по здоровью.

Большинство выпускников (98%) прошли это испытание с первого раза. Они писали работу 15 апреля. Для пересдачи назначили два дополнительных дня: сегодня, 12 мая, и 19 мая.

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