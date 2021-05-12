В Свердловской области более 20 000 выпускников готовятся поступать в вузы

В этом году в перечне обязательных предметов только русский язык. Фото: Галина Соловьёва

Для поступления им необходимо успешно сдать ЕГЭ. Заявление на прохождение госэкзамена написали 90% выпускников или более 20 000 человек.

Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он также добавил, что сдать ЕГЭ изъявили желание и более 2 000 выпускников прошлых лет.

Отмечалось, что количество школьников, сдающих физику и информатику, с каждым годом растёт. Если в 2015 году эти предметы сдавали 11% выпускников, то в 2021 году - уже 18%.

В этом году ЕГЭ по информатике проведут на компьютерах. В конце апреля прошёл пробный экзамен по предмету. Ученики тренировались решать задания в новых условиях. Министр образования отметил, что во время тренировочного ЕГЭ не было выявлено ни одной технической ошибки. Он добавил, что Свердловская область успела полностью подготовиться к проведению этого экзамена на компьютерах.

Напомним, что с этого года математика не входит в перечень обязательных предметов. По желанию её будут сдавать 20% свердловских одиннадцатиклассников.

Не планируют поступать в вузы около 10% выпускников. С этого года они сдают ГВЭ по двум предметам: русский язык и математика. Для получения аттестатов им достаточно получить оценку "удовлетворительно".

Сдача ГВЭ для одиннадцатиклассников стартует уже 25 мая, ЕГЭ - 31 мая.

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