Все школы и общедоступные библиотеки в РФ подключат к Интернету до конца года

Интернет станет доступнее в отдаленных районах России. Фото: Галина Соловьёва

До конца 2021 года 5400 общедоступных библиотек в российских регионах будут подключены к Интернету. Об этом рассказал зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«На территориях, удалённых от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача – помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счёт цифровизации более современные подходы, востребованные населением», – пояснил зампред Правительства РФ.

По его словам, общедоступные библиотеки будут обеспечены Интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с. Как сообщили в пресс-службе кабмина, обеспечить подключение библиотек к широкополосному Интернету поручено Минцифры в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Срок подключения – до 30 ноября 2021 года.

Все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением Интернета в школы. Пропускная способность Интернет-канала должна быть не ниже 50 Мбит/с для сельских или 100 Мбит/с для городских школ, а в труднодоступной местности, где имеется только спутниковая связь, не ниже 1 Мбит/с.

Напомним, библиотеки были отнесены к перечню социально значимых объектов, которые необходимо подключить к Интернету по поручению президента России Владимира Путина.

Как писала «Областная газета», в середине марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года. Она подразумевает внедрение цифровых технологий, оснащение библиотек качественным Интернетом и привлечение молодых специалистов. Помимо печатных книг, библиотеки будут пополняться цифровыми изданиями и документами. Планируется создание цифровых платформ, которые объединят музейные, библиотечные и архивные информационные системы, а также оснащение библиотек современными программными комплексами.