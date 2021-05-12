В России второе высшее образование в области искусства могут сделать бесплатным

Для поступления на бюджет надо будет продемонстрировать свои творческие навыки. Фото: Павел Ворожцов

Соответствующий закон прошёл первое чтение. Сейчас в России бесплатно можно получить только одно высшее образование.

Как сообщает пресс-служба Государственно Думы, законопроект предлагает установить право получать второе или последующее высшее образование по программам специалитета в области искусств на конкурсной основе. Список доступных специальностей и направлений будет устанавливать Правительство РФ.

"Принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей", - говорится в пояснительной записке к закону.

В России на данный момент можно бесплатно получить только первое высшее образование. Авторы закона отмечают, что в творческие профессии люди приходят уже в зрелом возрасте. Новый законопроект сделает высшее образование доступнее для взрослого населения.

Читайте также:

Приёмная кампания в российские вузы пройдёт с 20 июня по 29 июля.