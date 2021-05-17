Вузы Екатеринбурга рассказали о новшествах в приёмной кампании-2021

Документы в УрФУ можно подать сразу на семь направлений. Фото: Алексей Кунилов

В этом году почти во всех вузах Екатеринбурга увеличено число бюджетных мест. А абитуриенты получат возможность подать документы дистанционно и одновременно на несколько направлений.

В этом году 11 классов на Среднем Урале закончат 20 104 подростка. Многие из них пойдут поступать в вузы. Приёмная кампания на этот раз пройдет с изменениями. Как рассказала в ходе пресс-конференции замдиректора по образовательной деятельности крупнейшего вуза Свердловской области - Уральского федерального университета, Елена Авраменко, УрФУ предоставит 7494 бюджетных места, что почти на 1 тысячу больше, чем годом ранее (6496 бюджетных места в 2019/20 учебном году). При этом на платной основе вуз готов принять до 4,5 тыс. студентов.

Зачисление на бюджет в УрФУ будет проходить без предоставления оригинала документа об образовании только на основании заявления о согласии на зачисление.

Изменилось количество направлений, на которые абитуриент может подавать документы, раньше документы подавали только на три направления, а теперь можно на семь.

Традиционно при поступлении в УрФУ сдается три экзамена, но в этом году абитуриент сможет выбрать третий экзамен из предложенного университетом перечня.

Приём в университет будет вестись тремя способами. Лично, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, в электронной форме (регистрация в личном кабинете абитуриента университета), через портал государственных услуг, а также через почтовых операторов. При любой форме подачи документов регистрация в личном кабинете абитуриента обязательна, подчеркнула представитель УрФУ.

Стоимость обучения в университете обещали не поднимать. Таким образом, она останется на уровне 2019 года.

Ещё об одном важном изменении рассказал начальник управления сопровождения обучающихся Уральского государственного педагогического университета Илья Баёв:

«Вузы на этапе зачисления смогут расширять список индивидуальных достижений, которые учитываются при прочих равных условиях поступления».

Он сообщил и о значительном увеличении числа бюджетных мест до 1413. Их стало больше на 100, чем годом ранее. По очной форме обучения по программе бакалавриата произошла наибольшая прибавка — 146 бюджетных мест. Бюджетные места будут распределены в общей сложности по 84 образовательным программам, из которых 37 - это программы бакалавриата, 23 - магистратура, 24 программы - это программы подготовки общеобразовательных кадров в аспирантуру. Кроме того, этом году вуз предоставит поступающим 280 мест для обучения по целевой программе.

В Уральском государственном юридическом университете в этом году будет только 617 бюджетных мест и 2900 мест на контрактной основе, рассказал ректор вуза Владимир Бублик. Он также сообщил, что в этом году вместе с коллегами из медицинской академии в университете откроется новое направление - медицинское право. Владимир Бублик подчеркнул, что стоимость обучения осталась на уровне прошлого года. Повышения не было даже на уровень инфляции. «Это сделано для поддержки наших абитуриентов, их родителей в этих непростых условиях, в которых мы все оказались», - сказал ректор вуза. Третий экзамен при поступлении в юридический университет также будет на выбор: история отечества, информатика или иностранный язык.

В Уральском государственном экономическом университете будет 383 бюджетных места и более 5000 студентов вуз готов обучать на контрактной основе.

Проректор по образовательной деятельности Уральского государственного медицинского университета Татьяна Бородулина считает, что в этом году будет повышенный интерес к медицинским специальностям из-за пандемии коронавирусной инфекции. Всего в этом году на бюджет в УГМУ наберут на 130 человек больше - 779 человек студентов. Однако более 70% получат абитуриенты, которые поступают по целевым направлениям. А именно 70% от 431 бюджетного места целевики получат на «Лечебном деле» и 75% мест от 247 – на «Педиатрии».

Все контрольные данные о приёме и даты основных мероприятий в рамках приемной кампании вузы опубликуют на своих сайтах в ближайшие дни.