В Екатеринбурге из школы №62 эвакуировали 286 детей

Учащиеся отпущены домой. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге эвакуировали учащихся и сотрудников школы №62. Причиной стало сообщение о минировании, которое поступило на почту образовательного учреждения.

Как рассказали в департаменте образования горадминистрации, письмо в школе получили примерно в 18:05. После этого из здания вывели 286 детей и 21 сотрудника школы. Учащиеся отпущены домой. Компетентные органы начинают проверку территории и помещений организации.

Ранее "Областная газета" сообщала, что утром 18 мая были прерваны занятия в двух екатеринбургских школах. Причиной тому также стали анонимные письма с угрозами минирования. Подробности читайте тут.

Напомним, предыдущие лжеминирования были зафиксированы 15, 23 января и 20 февраля и 16 марта.