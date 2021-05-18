Темы дня

Общество / Образование
18 мая 2021, 18:51

В Екатеринбурге из школы №62 эвакуировали 286 детей

школа

Учащиеся отпущены домой. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге эвакуировали учащихся и сотрудников школы №62. Причиной стало сообщение о минировании, которое поступило на почту образовательного учреждения.

Как рассказали в департаменте образования горадминистрации, письмо в школе получили примерно в 18:05. После этого из здания вывели 286 детей и 21 сотрудника школы. Учащиеся отпущены домой. Компетентные органы начинают проверку территории и помещений организации.

Ранее "Областная газета" сообщала, что утром 18 мая были прерваны занятия в двух екатеринбургских школах. Причиной тому также стали анонимные письма с угрозами минирования. Подробности читайте тут.

Напомним, предыдущие лжеминирования были зафиксированы 1523 января и 20 февраля и 16 марта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.05.2021, 20:30 / Общество
На севере Свердловской области ожидается резкое похолодание
18.05.2021, 20:03 / Общество
Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон «об оружии»
18.05.2021, 19:31 / Общество
ВСМ Казань – Екатеринбург могут проложить через трассу Р-242
18.05.2021, 18:51 / Общество
В Екатеринбурге из школы №62 эвакуировали 286 детей
18.05.2021, 18:21 / Общество
Свердловские врачи имплантировали искусственный желудочек сердца 10-летнему ребёнку